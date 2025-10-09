Putin se compromete a pagar compensaciones por el siniestro del avión azerbaiyano derribado por misiles rusos el año pasado

Restos del avión de Azerbaiyan Airlines tras el aterrizaje forzoso y la explosión. Reuters

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, se comprometió este jueves a su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, que Moscú pagará las compensaciones que se requieran por el siniestro del avión de pasajeros azerbaiyano que se estrelló en Kazajistán el 25 de diciembre de 2024 tras ser alcanzado por misiles en el espacio aéreo ruso.

"Por supuesto, todo lo que se requiera en tales casos, en casos tan trágicos, será hecho por la parte rusa en términos de compensaciones", dijo Putin a Aliyev en una reunión bilateral en Dusambé, cuyo inicio fue transmitido por la televisión estatal rusa.

En su admisión más sincera hasta la fecha del accidente mortal, Putin explicó al presidente de Azerbaiyán que dos misiles rusos detonaron a escasos metros del avión de Azerbaijan Airlines después de que drones ucranianos ingresaron al espacio aéreo ruso, en un incidente que provocó la muerte de 38 personas.

Accidente de avión en Kazajistán.

El vuelo J2-8243, que volaba de Bakú a Grozni, la capital chechena, se estrelló el 25 de diciembre cerca de Aktau, Kazajistán, tras desviarse del sur de Rusia, donde drones ucranianos atacaban varios objetivos. Tras resultar dañado, el avión viajó, gravemente dañado, otros 450 kilómetros a través del Mar Caspio.

"Los dos misiles lanzados no impactaron directamente el avión; si eso hubiera ocurrido, se habría estrellado en el lugar, pero explotaron, quizás como medida de autodestrucción, a unos metros de distancia, a unos 10 metros", explicó Putin. Según esta versión, el daño a la aeronave fue causado, principalmente, no por las ojivas, sino probablemente por los restos de los propios misiles.

El piloto lo percibió como una colisión con una bandada de pájaros, que es lo que trasladó a los controladores aéreos rusos. Todo esto quedó registrado en las "cajas negras" de la aeronave siniestrada.

El año pasado, Putin ya emitió una inusual disculpa pública a Aliyev por lo que el Kremlin calificó como un "trágico incidente".

El presidente del Rusia, Vladímir Putin, junto a su homólogo azerbaiyano, Ilham Aliyev, este jueves. Reuters

El mandatario azerbaiyano se mostró enojado por el accidente y criticó públicamente las reacciones iniciales de Moscú que, según él, buscaban encubrir la causa del incidente.

"Quisiera expresarle una vez más mi gratitud por haber considerado necesario destacar este tema en nuestra reunión", señaló este jueves Aliyev a Putin.