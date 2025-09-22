¿Servirá para algo reconocer a Palestina? Del orgullo de los gazatíes al escepticismo de los expertos

En un movimiento diplomático histórico, Reino Unido, Canadá, Portugal y Australia han anunciado este domingo su reconocimiento formal del Estado de Palestina, elevando a 150 (de 193 países miembros de la ONU) el número de países que respaldan la soberanía palestina y alterando fundamentalmente el equilibrio diplomático global.

Además, Francia también reconocerá el Estado palestino este lunes, lo que aumentará la cifra hasta los 151, entre ellos, España.

Pero, ¿cómo se está viviendo este reconocimiento por parte de los palestinos? ¿Qué opinan los juristas internacionales sobre las consecuencias que este pueda tener?

Ahmed Deeb, fotógrafo palestino que ha perdido a diez miembros de su familia cercana bajo los bombardeos israelíes, señala a EL ESPAÑOL que se trata de un reconocimiento justo, pero que llega tarde, con un 80% de la Franja destruida y más de 60.000 muertos, en su mayoría civiles, según fuentes gazatíes e israelíes.

“Para mí, el debate sobre el reconocimiento del Estado de Palestina no es una cuestión política abstracta. Se trata de la vida de mi familia, de mi pueblo y del recuerdo de aquellos que he perdido. El reconocimiento no es un gesto simbólico para mí, se trata de dignidad, justicia y supervivencia”, explica Deeb.

“Cuando los gobiernos europeos dudan o tratan el reconocimiento como una cuestión de oportunidad o estrategia, parece como si estuvieran debatiendo si la existencia de mi familia, nuestro sufrimiento, nuestros derechos, incluso nuestras muertes, merecen ser reconocidos. El reconocimiento significa que el mundo nos ve como un pueblo que merece libertad y un futuro, y no solo como víctimas”, agrega el fotógrafo.

Por eso, prosigue, “cuando España, Francia o cualquier país europeo habla de reconocer a Palestina, lo escucho con dolor y esperanza. Dolor, porque llega muy tarde, esperanza, porque podría suponer un paso hacia el fin del borrado de nuestra identidad”, concluye.

EL ESPAÑOL ha contactado con juristas internacionales que soncautelosos con las decisiones diplomáticas anunciadas hoy, aunque consideran que a largo plazo pueden inclinar la balanza en favor de los palestinos.

No obstante, todavía está muy lejos una respuesta unificada de la Unión Europea, que sí consideran decisiva.

“No he visto indicios plausibles de que exista realmente un reconocimiento coordinado por parte de la UE”, señala a este diario André Nollkaemper, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad de Amsterdam y presidente de la Sociedad Europea de Derecho Internacional.

Más allá de la coordinación, “si más Estados miembros de la UE lo reconocen, esto inclinará la balanza. Eso aumentará la probabilidad de que la UE adopte medidas, en consonancia con la opinión consultiva de la CIJ (Corte Internacional de Justicia), para apoyar la 'autodeterminación' palestina e imponer sanciones a Israel por violaciones de la integridad territorial de Palestina”, prosigue Nollkaemper

Por su parte, el serbio-británico Marko Milanovic, catedrático de Derecho Internacional en la Universidad de Reading y consejero de la CIJ, señala: “El reconocimiento de la condición de Estado palestino por parte de numerosos países, que hasta ahora se habían mostrado reacios, demuestra la creciente determinación de la comunidad internacional de hacer realidad el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación".

"Pero lo cierto es que la consolidación de las instituciones y el gobierno del Estado palestino requiere el fin de la ocupación ilegal israelí, tal y como ha dictaminado la Corte Internacional de Justicia”, apostilla.

Milanovic se muestra también poco optimista sobre las consecuencias que esta decisión pueda tener sobre el terreno.

Implicaciones globales

El reconocimiento masivo de Palestina tiene implicaciones globales, como una fractura de la unidad occidental entre países que reconocen los dos estados, según Carnegie. Un aumento de este reconocimiento, señala el Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs (JCPA), puede socavar el consenso necesario para una política exterior unificada de la UE.

Esto podría debilitar aún más la alianza transatlántica de la OTAN en un momento de incertidumbre global.

A ambos lados del Atlántico existe la preocupación de que otorgar este reconocimiento a Palestina pueda empoderar a movimientos islamistas radicales, indica el Washington Institute.

El grupo terrorista Hamás, que gobierna la Franja desde 2006, fue el autor del atentado del 7 de octubre de 2023. Ese fue el desencadenante del actual conflicto.

El movimiento yihadista global se alimenta de este conflicto y ha expresado durante décadas su intención de destruir Europa y Estados Unidos. Desde el JCPA añaden que el reconocimiento fortalecería también a Irán, espónsor de Hamas.

Entre quienes se oponen al reconocimiento de Palestina existe la preocupación por comprometer las posibilidades de paz, como indica el IPS, ya que elimina incentivos para las negociaciones, recompensa la intransigencia y puede afianzar las hostilidades existentes.

El aumento de movimientos políticos de extrema izquierda que abogan por posturas fuertes sobre Palestina complica el panorama sociopolítico dentro de las naciones occidentales, mientras contribuyen a la polarización política.

Las implicaciones del reconocimiento de Palestina se extienden a ámbitos económicos para aquellos países con lazos comerciales directos con Israel, según un análisis de Washington, como la importación israelí de metales de Turquía, el boyante sector tecnológico israelí, la inestabilidad de los mercados de la energía y las materias primas, los costos de envío aumentados debido a disrupciones relacionadas con el conflicto en el Mar Rojo.

Las grandes potencias

Estados Unidos, Alemania, Italia y Japón se cuentan que no han reconocido a Palestina. Washington ha proporcionado históricamente ayuda financiera sustancial a Tel Aviv, mientras trabaja activamente para reunir apoyo contra el reconocimiento dentro de las Naciones Unidas.

La respuesta del Este, particularmente de países como China, indica un creciente interés en capitalizar las debilidades percibidas en las respuestas diplomáticas occidentales.

El resultado del reconocimiento potencial de la soberanía palestina podría tener efectos de largo alcance no solo en el Medio Oriente sino también en el contexto más amplio de la política global y las alianzas.

El reconocimiento masivo fortalece la posición de Palestina en tribunales internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, donde ya persigue casos contra Israel por presuntos crímenes de guerra.