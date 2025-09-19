Mahmud Abás intervendrá en la Asamblea General de la ONU por videoconferencia tras denegarle EEUU el visado

La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes por una mayoría aplastante de 145 votos a favor, seis abstenciones y solo cinco en contra permitir de forma excepcional que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina Mahmud Abás participe por videoconferencia en la 80 sesión de la Asamblea que comienza la semana próxima.

La sesión de hoy se había convocado para dar una respuesta al veto que el Ejecutivo de Donald Trump de Estados Unidos impuso al Gobierno de la Autoridad Palestina, a la que negó los visados de entrada en el país, en contravención de los acuerdos que vinculan a la ONU y a EE.UU. como estado anfitrión.

