El tirador que asesinó a dos menores en una escuela de EEUU "estaba obsesionado con la idea de matar a niños"

Robin Westman, la persona que entró este miércoles en una escuela católica en la ciudad estadounidense de Mineápolis y asesinó a dos menores, "estaba obsesionado con la idea de matar a niños".

Así lo explicó el fiscal interino para el distrito de Minnesota, Joseph Thompson.

En una rueda de prensa, detalló que, una vez analizados los escritos que dejó el tirador, esa idea "queda clara y será difícil de entender".

"El tirador vio el ataque como una forma de dirigirse contra los más vulnerables, en el momento en que eran más vulnerables", apostilló en referencia a su asistencia a la escuela católica y al templo dentro del colegio.

Thompson ha prometido seguir las pruebas "hasta obtener una conclusión lógica", mientras que las autoridades de Minnesota dicen que harán todo lo posible "para establecer un motivo" del crimen.

Sin embargo, aseguró que tal vez no haya una respuesta definitiva ni satisfactoria acerca de las causas que llevaron a Westman a entrar con un rifle, una escopeta y una pistola a la escuela católica de La Anunciación para niños de entre 5 y 14 años.

Una vez dentro, asesinó a dos niños de 8 y 10 años y dejó 17 heridos antes de suicidarse, de acuerdo a los datos ofrecidos por la policía local.

"Mostró evidencias de odio"

"No voy a dignificar las palabras del atacante repitiéndolas: son horribles y viles. Pero, en resumen, el atacante quería ver sufrir a los niños", afirmó el fiscal.

El asesino, según explicó, mostró "ciertamente evidencias de odio".

Entre los mensajes que se han hecho públicos de Westman, había varios en los que expresaba su rechazo visceral a los judíos y al presidente Donald Trump.

"Parecía odiarnos a todos", han señalado las autoridades, para quien hay un único grupo al que el asesino idolatraba: el de otros atacantes escolares y asesinos en masa.

Por su parte, el jefe de policía de Minneápolis, Brian O'Hara, detalló que el atacante había asistido previamente a misa en la iglesia católica y también fue a la escuela que atacó.

"Obviamente existe una conexión entre el atacante y esta parroquia en particular", destacó.

El jefe policial, sin embargo, aclaró que aún no han identificado ninguna queja o incidente que pudiera haber llevado a Westman a atacar esta escuela o su iglesia.

Durante la investigación, las autoridades también encontraron un "manifiesto" que el sospechoso había programado publicar en YouTube en el momento del ataque, pero que ya ha sido eliminado.

Según los datos difundidos, la madre del tirador, Mary Grace Westman, había trabajado anteriormente en la escuela. Una publicación de Facebook dice que se retiró del puesto en 2021.

El asesino cambió legalmente su nombre de Robert a Robin en 2020, según consta en los registros judiciales de Minnesota.

En la solicitud, difundida por la BBC, el juez escribió: "La menor se identifica como mujer y desea que su nombre refleje esa identificación".