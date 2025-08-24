Rusia alerta de que un ataque ucraniano ha causado daños en la central nuclear de Kursk

La situación en la central nuclear de Kursk –y la seguridad en sentido amplio en la zona– vuelve a estar en el punto de mira después de que Rusia haya denunciado que esta madrugada un ataque ucraniano en un área cercana ha causado daños en las instalaciones.

La empresa que gestiona la infraestructura, Rosenergoatom, ha indicado que pasada la medianoche uno de los drones lanzados por Ucrania en un nuevo ataque a la zona ha sido derribado cerca de la central.

En su caída, el aparato no tripulado detonó y causó daños a un transformador auxiliar. Se inició entonces un incendio que no ha causado víctimas y pudo ser controlado rápidamente, aunque obligó a los trabajadores de la planta a descargar al 50% una de las unidades de la central.

La operación no implicó que se alteraran los niveles de radiación en la zona, aunque sí han llevado al gobernador de Kursk, Alexander Khinshtein, a lanzar una advertencia sobre este tipo de ataques en la zona.

"Son una amenaza para la seguridad nuclear y una violación de los tratados internacionales", ha expuesto en Telegram.

Según el Ministerio de Defensa ruso, anoche fueron derribados 95 drones ucranianos sobre varias regiones del país, incluido en Kursk.

La acción ucraniana llega después de que este sábado Moscú lanzase más de 400 ataques contra 17 asentamientos en la región de Zaporiya y otras regiones, y ha avanzado en las zonas de Seredne y Kleban-Byk, en el Donetsk, que asegura tener ahora bajo su control.

Aceleran así las acciones militares justo después de que este viernes la OTAN prometiera "reforzar" el poder militar de Zelenski.