Rusia lanza más de 400 ataques contra Ucrania y anuncia la toma de zonas en el Donetsk tras el apoyo de Rutte a Zelenski

Rusia acelera su acción militar sobre Ucrania apenas horas después de que la OTAN prometiera "reforzar" el poder militar de Zelenski. Moscú ha lanzado más de 400 ataques contra 17 asentamientos en la región de Zaporiya y otras regiones, y ha avanzado en las zonas de Seredne y Kleban-Byk, en el Donetsk, que asegura tener ahora bajo su control.

Las autoridades ucranianas han apuntado que se han producido ataques aéreos, ataques con drones y bombardeos con misiles en las últimas horas. En total, contabilizan 448 ataques rusos contra 17 asentamientos en la región de Zaporiya y otras zonas del país.

El balance es de cuantiosos daños materiales, como viviendas, edificios agrícolas e infraestructuras destruidas y un número indeterminado de heridos, según el balance ofrecido en Telegram por el jefe de la administración militar de Zaporiya, Ivan Fedorov.

También se han registrado ataques con drones durante la noche en Konotip y en Kramatorsk, en la región de Donetsk, donde tres personas resultaron heridas, según han informado autoridades militares ucranianas en Facebook.

No es la única acción en Donetsk. Moscú asegura haber tomado el control de los asentamiento de Seredne y Kleban-Byk, ampliando así su poder en la zona.

Los ataques llegan apenas un día después de que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, prometiera desde Kiev un nuevo compromiso occidental con la defensa de Ucrania.

El dirigente neerlandés subrayó que la coalición de países aliados trabaja en un paquete de garantías destinado a impedir que Rusia pueda volver a lanzar una ofensiva a gran escala. “Queremos que Vladímir Putin sepa que nunca más intentará atacar Ucrania”, señaló en rueda de prensa.

Es el gesto de la OTAN tras la cumbre en Washington en la que se avanzó en un esquema de seguridad de dos capas: el fortalecimiento del ejército ucraniano y el respaldo político y militar de Estados Unidos y Europa.

Según adelantó Bloomberg, el borrador del acuerdo podría cerrarse esta misma semana e incluiría el envío de tropas británicas y francesas, además de efectivos de otros diez países.

Zelenski insistió en que los compromisos deben tener un alcance equivalente al artículo 5 de la OTAN, que establece que un ataque contra un miembro de la Alianza es una agresión contra todos.

Trump aseguró esta semana que el mandatario ruso le había expresado por teléfono su disposición a dialogar, lo que abriría la puerta a una primera cita entre ambos dirigentes desde 2019, cuando se vieron en París en el marco de las negociaciones de Normandía.