Débora Rodrigues, la bolsonarista condenada a 14 años que pintó una estatua con pintalabios contra Lula

Débora Rodrigues, una peluquera de 39 años, ha sido condenada a 14 años de cárcel por participar en los disturbios en Brasilia (Brasil) tras la derrota del expresidente Jair Bolsonario en los comicios de 2022, en los que en el que miles de personas atacaron edificios gubernamentales.

Se ha convertido en la martir de los partidarios de Bolsonaro, ya que defiende que la han arrestado simplemente por escribir un mensaje ofensivo con un pintalabios en una estatua, un incidente al que se ha bautizado como el "golpe del lápiz labial": "Perdiste, idiota", rezaba la pintada, refiriéndose a Lula da Silva, actual presidente de Brasil.

A pesar de la viralización del caso por este acto de vandalismo, el juez Cristiano Zanin -uno de los cinco jueces que supervisa el caso de Rodrigues- ha detallado que la mujer no ha sido juzgada solamente por el graffiti: Rodrígues fue arrestada tras una investigación sobre un supuesto complot golpista contra Lula.

Bolsonaro también enfrenta un proceso penal por el presunto intento de golpe de Estado. De ser declarado culpable, podría enfrentar más de 40 años de prisión.

El juez Alexandre de Moraes, que preside el caso, argumentó que Rodrigues se alineó "consciente y voluntariamente" con los manifestantes que buscaban derrocar al gobierno brasileño. Agregó que la joven había admitido haber participado en actos antidemocráticos ante la policía, y que podría haber intentado ocultar pruebas por un borrado de mensajes.

Sin embargo, la acusada defiende que no participó en ningún acto violento durante esas jornadas: "Fui a las protestas y no imaginé que serían tan turbulentas", dijo Rodrigues. "Nunca he hecho nada ilegal en mi vida", añadió arrepentida tras admitir su defensa que actuó impulsivamente por la emoción del momento.

Los 14 años de cárcel se corresponden a la declaración de culpabilidad por múltiples delitos, entre ellos destrucción de propiedad, pertenencia a una organización criminal y participación en un intento de golpe de Estado.

Es por ello que los partidarios de Bolsonaro ven a Rodrigues como una víctima de persecución política y argumentan que la Corte Suprema se ha convertido en una institución demasiado poderosa y partidista. El mismo Bolsonaro compartió una publicación sobre ella en X, pidiendo una amnistía para quienes participaron en los disturbios civiles de 2023.