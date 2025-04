La extrema derecha francesa llama a movilizarse para apoyar a Marine Le Pen y convoca manifestaciones pacíficas

La extrema derecha francesa ha convocado este martes manifestaciones "pacíficas" y otros actos, como el reparto de octavillas, en apoyo a su líder, Marine Le Pen, condenada por desvío de fondos del Parlamento Europeo, lo que compromete sus opciones de ser la candidata para las presidenciales de 2027.



El presidente del partido y delfín político de Le Pen, Jordan Bardella, hizo este anuncio en una entrevista en la radio Europe 1, donde hizo un llamamiento a la "indignación", pero sin actos violentos "que puedan servir a los adversarios políticos" como excusa para atacarles.



Bardella, de 29 años, que es el favorito como posible recambio de Le Pen para las presidenciales de dentro de dos años en caso de que no se levante la inhabilitación de su mentora, condenó las amenazas que se han vertido contra la jueza que presidió el tribunal que pronunció al condena.





"Las decisiones de la Justicia se combaten en el terreno del derecho, en el terreno político, pero nunca con violencia física. Condeno todo tipo de violencia, incluida la verbal", señaló.



Las movilizaciones fueron ya anunciadas este lunes, pocas horas después de la sentencia que condenó a Le Pen a cuatro años de cárcel, dos exentos de cumplimiento y otros dos con arresto domiciliario, 100.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación con aplicación preventiva.



Bardella trató de distanciar a su partido de posturas radicales y evitó todo llamamiento a manifestaciones violentas.



"No somos fascistas, no somos racistas, no somos de extrema derecha. Somos personas razonables, patriotas, amamos el país y queremos pelear por el destino de Francia y la vida cotidiana de los franceses", agregó.