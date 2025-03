Un juez frena a Trump en su intento de usar una ley de 1798 para realizar deportaciones masivas de venezolanos

Un juez federal de Washington ha frenado temporalmente el intento del presidente de Estaods Unidos, Donald Trump, de deportar a cinco venezolanos a los que acusa de pertenecer a una banda criminal a través de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.

La ley surgió hace más de dos siglos, dos décadas después de la Declaración de Independencia y ante una previsible guerra con Francia. El objetivo era dar al presidente la potestad de encarcelar o deportar a inmigrantes para evitar que dieran su apoyo a los franceses. Desde entonces, tan solo se ha usado en la guerra de anglo-estadounidense de 1812 y en las dos guerras mundiales.

Si en la Segunda Guerra Mundial se utilizó la ley para encarcelar a personas con orígenes alemanes, italianos o japoneses, en la actualidad, Trump esgrime que esta misma norma podría ser una herramienta para hacer frente a la "invasión" de migrantes ilegales y acabar con las "bandas extranjeras que traen el crimen a suelo estadounidense".

La Casa Blanca emitió el sábado una proclamación presidencial dirigida a los miembros venezolanos de la pandilla Tren de Aragua, a los que Washington considera una "organización terrorista extranjera con miles de miembros infiltrados ilegalmente en Estados Unidos" y a los que acusa de estar "emprendiendo acciones hostiles y llevando a cabo una guerra irregular" contra el país.

Nada más regresar a la Casa Blanca, Trump ya avisó de que estaba dispuesto a utilizar esta ley.

“Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, ordenaré a nuestro gobierno que utilice todo el poder de las fuerzas del orden federales y estatales para eliminar la presencia de todas las pandillas y redes criminales extranjeras que traen crímenes devastadores a territorio estadounidense. Como comandante en jefe, mi mayor responsabilidad es defender a nuestro país de amenazas e invasiones”, declaró.

Bajo esta premisa, el objetivo de la administración Trump era deportar a cinco venezolanos a los que vincula con el grupo a través de la citada ley centenaria.

Sin embargo, las organizaciones de libertades civiles Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward han reaccionado rápidamente al denunciar a Trump por invocar una ley creada para ser utilizada en una situación de guerra para eludir las leyes de inmigración vigentes.

“No se puede utilizar aquí contra nacionales de un país –Venezuela– con el que Estados Unidos no está en guerra, que no está invadiendo Estados Unidos y que no ha lanzado una incursión depredadora en Estados Unidos. La proclamación del gobierno permitiría a los agentes poner inmediatamente a no ciudadanos en los aviones sin ninguna revisión de ningún aspecto de la determinación de que son enemigos extranjeros”, afirman en la demanda.

Horas más tarde, el juez federal James Boasberg emitió una orden de restricción temporal que impide la deportación de estos ciudadanos durante, al menos, los próximos 14 días.

“Dadas las circunstancias exigentes de las que el tribunal ha tenido conocimiento esta mañana, se ha determinado que se justifica una orden inmediata para mantener el statu quo hasta que se pueda fijar una audiencia”, reza la orden.

Tanto la ACLU como Democracy Forward han pedido que esta orden de restricción temporal se amplíe a todas las personas en peligro de deportación según la ley, dijeron las organizaciones de libertades civiles.

La ley está diseñada para usarse principalmente en tiempos de guerra y el presidente no tiene autoridad para declararla. Sin embargo, Trump sí tiene la capacidad para invocarla para defenderse de una "invasión", según el Centro Brennan, especializado en derecho y política.

Bajo la norma, las personas podrían ser deportadas sin una audiencia judicial o una entrevista de asilo, y sus casos serían regidos por la autoridad de tiempos de guerra en lugar de por la ley de inmigración.

La Ley de Enemigos Extranjeros permite específicamente al presidente detener, reubicar o deportar a inmigrantes en función de su país de ascendencia y, fundamentalmente, cubre no solo a los ciudadanos de naciones hostiles sino también a los estadounidenses que hayan renunciado a su ciudadanía extranjera al mudarse a EEUU.