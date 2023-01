Túnez celebra la segunda ronda de las legislativas con una participación por debajo del 5 por ciento

La segunda vuelta de las elecciones en Túnez, celebradas a las 11 horas del día de hoy, han llevado a las urnas a tan sólo un 4,71 por ciento de la población, un 6,49 menos que la anterior sesión. El ambiente ha estado caracterizado por la consternación generalizada del electorado y las críticas de varios medios de comunicación contra los impedimentos presentados por las autoridades a la hora de cubrir los comicios.

Faruq Buaskar, responsable de la Autoridad Superior Independiente para las Elecciones, ha calificado el porcentaje de participación como "responsable", además de indicar que el mismo avanza sin problema a lo largo de la jornada y sin registrar irregularidades significativas.

En esta sesión se postulan 131 escaños, para los que se han presentado 262 candidatos, de los cuales 34 son mujeres. Un escenario que se encuadra dentro de los llamamientos a la reforma política total del actual sistema impuesto por el mandatario, Kais Saied.

[La oposición de Túnez pide la dimisión del presidente por "fracaso electoral" en las legislativas]

El presidente Saied ha impulsado, desde el inicio de su mandato en julio de 2021, una serie de medidas para reformar el sistema político tunecino. Entre ellas se se puede enumerar un referéndum constitucional, aprobado en medio del boicot opositor, que refuerza las competencias de la Presidencia.

La oposición ha denunciado una deriva autoritaria del mandatario y ha exigido su dimisión. En este contexto, Mosaique FM ha denunciado que varios fotorreporteros y periodistas de múltiples medios han visto obstaculizada su cobertura de las elecciones al ver prohibido su acceso a algunos centros de votación.

"No estoy interesado en elecciones que no me conciernen", dijo Nejib Sahli, un tunecino de 40 años, al pasar por un colegio electoral en el distrito Hay Ettahrir de Túnez.

Samia Nasri, la corresponsal de la radio regional Sabra, ha lamentado que las fuerzas de seguridad le impidieran tomar imágenes de varios colegios electorales en las circunscripciones de Ain Jalloula, Waslatia y Sbeija. El periodista Siham Hamdi, de Radio Al Hayat, también ha denunciado impedimentos en estos mismos lugares.

Maher al Jedidi, el jefe adjunto de la Autoridad Superior Independiente para las Elecciones, ha subrayado en declaraciones al propio medio que investigará estas acusaciones.

Sigue los temas que te interesan