Jefes militares rusos huyen de Crimea para esquivar la purga de Putin tras la derrota en Járkov

Las tropas ucranianas siguen avanzando con su contraofensiva "relámpago" en la región de Járkov, al noreste de Ucrania. A su paso, los soldados rusos huyen como pueden. Algunos dejando atrás una ristra de vehículos blindados, tanques y municiones abandonados. Pero no sólo tratan de escapar aquellos directamente amenazados por los bombardeos y las balas de primera línea de frente.

En la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, y en los territorios ocupados del sur, como Jersón y Melitópol, numerosos oficiales, representantes de la administración impuesta por el Kremlin y comandantes militares rusos están "evacuando urgentemente a sus familias".

Al menos eso es lo que sostiene un informe del servicio de inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano publicado este martes. En él se asegura también que los funcionarios rusos "están tratando de vender secretamente sus casas" y que las autoridades han establecido restricciones a la circulación por el puente de Crimea para evitar deserciones.

Actualización del mapa de Ucrania a 11 de septiembre. Fuente: ISW, Ministerio de Defensa de Reino Unido, elaboración propia

En la misma línea, el Centro de Resistencia de Ucrania informó el lunes de que en Jersón, el territorio sureño que conecta con Crimea, los invasores han restringido la libertad general de movimiento y han fortalecido los puestos de control ante el aumento del robo de motocicletas y vehículos. Todo ello, "signos aparentes de la desesperación rusa", según sostiene el Institute for the Study of War.

Las fuerzas ucranianas, obviamente, achacan esta caótica desbandada al brutal y exitoso contraataque que les ha permitido recuperar en cuestión de días más de 3.800 kilómetros cuadrados en la región noroeste. Incluidos 300 asentamientos clave, de acuerdo con los datos que maneja Kiev.

[La desbandada del ejército ruso permite a Ucrania rebasar la frontera de la república títere de Putin]

No obstante, aunque los objetivos de Ucrania pasan por reconquistar todo el territorio perdido tanto en 2014 como en 2022, los motivos que han llevado a altos cargos militares rusos a huir podrían tener más que ver con el temor a su presidente, Vladímir Putin, que con el miedo a la ambición ucraniana.

No sería para menos. Sobre todo porque, desde el inicio de la invasión, Putin ha realizado purgas masivas a generales tras cada derrota, por pequeña que fuese. Una cultura de chivos expiatorios que impregna de arriba abajo el sistema militar de Rusia y que sólo en mayo provocó el despido del teniente general Serhiy Kisel, responsable del primer Ejército de Tanques de la Guardia, por su fracaso en la ciudad de Járkov.

Tampoco se salvó el vicealmirante Igor Osipov, destituido después del hundimiento del Moskva, el buque insignia de Rusia, en abril. Por no hablar de los decesos dudosos o en extrañas circunstancias relacionados con el Kremlin.

Así, ante la que es la mayor derrota del ejército de Rusia en lo que va de guerra, no sería de extrañar que el Kremlin pusiese en el punto de mira a los generales que se encuentran actualmente en el campo de batalla. Sobre todo porque el actual repliegue en la zona de Járkov está comenzando provocar duras críticas sobre su gestión incluso en su entorno más cercano.

[La caza de brujas del 'brigadier' Putin: el generalato paga por los fracasos en Ucrania]

Lo cierto es que las tropas de Putin no sólo han perdido territorio en el norte de Ucrania. Las humillaciones sufridas en el sur, donde se han producido numerosos y misteriosos ataques, como el de la explosión en una base de Crimea, también están pasando factura al presidente Putin.

"Dignos de ser ejecutados"

El descontento por el desarrollo de lo que oficialmente se sigue considerando una "operación especial" es tan evidente que incluso los más férreos partidarios de la guerra están pidiendo -a través de los canales oficiales- que alguien pague por las humillaciones sufridas.

Sin ir más lejos, Vladímir Soloviev, presentador estrella de programas de política de la televisión pública y principal propagandista del Kremlin, pidió la "ejecución" de los comandantes rusos que no lograron evitar la contraofensiva ucraniana en Járkov.

"Muchos altos cargos son dignos de despido con deshonor y parte ellos, de condena de cárcel o incluso de ejecución"

"Muchos altos cargos con uniforme son dignos de despido con deshonor y parte ellos, de condena de cárcel o incluso de ejecución", señaló en su canal de Telegram. "Hasta puedo nombrar algunos apellidos de los que toman decisiones", añadió.

Asimismo, la directora del canal RT, Margarita Simonián, anunció que ya no está convencida de que Rusia gane la guerra. Ahora, según aseguró, no quiere ser "presa de la histeria" por las malas noticias del frente y a mostrarse nostálgica sobre cuando rusos y ucranianos celebran juntos el Día de la Victoria durante la Unión Soviética.

Guerra Rusia -Ucrania

Sigue los temas que te interesan