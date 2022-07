Guerra Rusia - Ucrania, en directo | La UE pide poderes especiales para obligar a recortar el consumo de gas a los Estados

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró hoy que el gigante gasístico Gazprom ha cumplido, cumple y pretende cumplir todas sus obligaciones, pero advirtió que el gasoducto Nord Stream podría tener que reducir todavía más sus suministros a Europa cuando tenga que enviar a reparar otra turbina al extranjero.



"El hecho es que a finales de julio, el día 26 (...), otra turbina debe recibir trabajos de reparación", indicó a la prensa tras participar en la cumbre de los garantes del alto el fuego en Siria en Teherán junto a sus homólogos de Turquía e Irán.



Recalcó que aún no está claro si la turbina que fue enviada a Canadá por la empresa alemana Siemens -y cuya devolución a Alemania fue autorizada por el Gobierno canadiense como excepción a las sanciones occidentales impuestas a Rusia- llegará a tiempo al país. Indicó que si esto ocurre, el flujo de gas a través de Nord Stream, que transporta el combustible directamente a Alemania por debajo del mar Báltico, quedará limitado a unos 30 millones de metros cúbicos al día. Explicó que eso sería así porque entonces solo trabajaría una turbina para bombear el gas.



Putin sostuvo que Gazprom aún no ha recibido la documentación legal y técnica que ha exigido para asegurarse de que la turbina reparada en Canadá por Siemens sea devuelta, y en qué condiciones debido a las sanciones. "Ahora trabajan dos turbinas que bombean 60 millones de metros cúbicos al día. Si llega la otra, entonces bien. Dos funcionarán. Pero si no fuera así, entonces solo habrá una y habrá solamente 30 millones de metros cúbicos", señaló el mandatario.



El jefe del Kremlin afirmó que Gazprom no tiene la culpa de todo esto y que Europa intenta desviar la responsabilidad a la gasística rusa cuando ellos mismos han causado el problema con las sanciones. "¿Qué tiene que ver Gazprom con todo esto? Ellos cerraron una ruta, la segunda ruta (Nord Stream 2), impusieron sanciones sobre este gas. Gazprom ya está bombeando tanto como sea necesario. Ellos mismos cerraron todo", recalcó.



"Gazprom siempre ha cumplido, cumple y pretende cumplir todas sus obligaciones. Nuestros socios tratan de traspasar sus propios errores a Gazprom. Esto no tiene ningún fundamento", recalcó.

Logo de Gazprom.