Cumbre de la OTAN en Madrid: últimas noticias, en directo | El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llega esta tarde a Madrid

En 1982, España miraba el ingreso en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) con recelo. La Transición estaba todavía en proceso y los temas militares y de Defensa seguían hablándose en voz baja, con los traumas de una dictadura militar aún presentes y la resaca del intento del golpe de Estado del 23-F.

Fueron años de dudas y desconfianzas. Un año antes, "OTAN: de entrada, no", era un eslogan que se repetía en vallas publicitarias pagadas por el PSOE en todo el país. "¿Qué dirán los aliados de la OTAN ante medio millón de españoles que dicen en Madrid que no quieren ingresar en la Alianza?", preguntó Felipe González en noviembre de 1981 ante una multitud que se concentró en la Ciudad Universitaria de la capital al grito de "OTAN no, bases fuera".

Pero el presidente Leopoldo Calvo Sotelo estaba convencido de la necesidad de la entrada de España en la OTAN y, el 25 de febrero de 1981, en el debate de investidura, propone la adhesión de España a la organización. El tema fue objeto de intensos debates en octubre del mismo año y, en diciembre, España comunicó su intención de ingresar en la OTAN. La invitación llegó y el proceso de adhesión empezó de inmediato.

Mesa instalada por el PSOE para recoger firmas en apoyo de su postura respecto al ingreso de España en la OTAN, en septiembre de 1981. Efe

LEER AQUÍ