Guerra Ucrania - Rusia, en directo: El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso afirma que EEUU crea alianzas para preparar futuros conflictos

Una de las críticas más repetidas a la actuación del ejército ruso durante estos tres meses y pico de guerra en Ucrania es su necesidad de centralizar cada decisión y la consiguiente incapacidad de los mandos intermedios para tomar decisiones rápidas sobre el terreno. Según han apuntado repetidas veces expertos militares, esta obsesión con el respeto a la jerarquía viene de la época soviética y hace que las tropas invasoras resulten previsibles y lentas, con su fuente única de mando lejos del campo de batalla.

Se supone que Vladimir Putin había aprendido la lección y que el nombramiento del general Alexander Dvornikov como máximo responsable de la operación militar en el Donbás tenía como objetivo ir delegando las decisiones y hacerlas así más efectivas. Un mes y medio después del inicio de la cacareada "segunda fase", no hay señal alguna de que esto se esté produciendo. Al contrario, según informaba The New York Times en su edición del pasado martes, el propio mando de Dvornikov está en discusión.