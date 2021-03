Vacunas por chupitos: la estrategia de Israel para vacunar a los jóvenes, los más reticentes

El trato es sencillo: una bebida gratis por una dosis de la vacuna. En un intento de alentar a los más jóvenes a vacunarse, el municipio de Tel Aviv está probando una iniciativa en la que se ha establecido un punto de vacunación frente al Jenia Bar en la plaza Dizengoff de la ciudad.

Más del 43% de los 9 millones de habitantes de Israel han recibido al menos una dosis de la vacuna de Pfizer, según el Ministerio de Salud, una cifra récord entre los países que han empezado a vacunar. Pero, cuando llegó el momento de inmunizar a los más jóvenes, el ritmo de vacunación descendió. De esta forma, el país está buscando nuevas estrategias para atraer al público más joven.

"La tasa de vacunación ha disminuido considerablemente y esa es la preocupación en este momento: cómo convencer a las personas jóvenes y sanas de que se vacunen. Cuanto antes, mejor", señaló el médico Daniel Shepshelovich, coordinador de vacunación en el Hospital Ichilov de Tel Aviv, en declaraciones a Sky News.

Utilizar los bares, cerrados por la pandemia, como plataforma de vacunación, fue una de las ideas desarrolladas. Así, a principios de la semana pasada, los bares de Tel Aviv ofrecieron pizzas, hummus y postres a los que se acercaran a vacunarse.

Después del cebo de la comida, Israel subió el listón: al final de la semana, las autoridades han empezado a vacunar un un pub local, ofreciendo una bebida grátis por cada inoculación. Funcionó. En poco tiempo, decenas de residentes adultos jóvenes se reunieron frente al Jenia Bar, en la plaza Dizengoff de Tel Aviv, haciendo fila para vacunarse.

Una joven recibe la primera dosis de la vacuna. Reuters

Entre los que acudieron a vacunarse está Amram y su amigo, Shay Cohen, de 25 años, para quienes la facilidad para vacunarse en un bar local hizo que finalmente se decidieran a hacerlo. "Vivimos cerca, y el ambiente aquí no es demasiado dramático. Queríamos hacerlo rápidamente", explicó al Times of Israel, añadiendo que, cuando esté completamente vacunado, lo primero que hará es "ir a un concierto y bailar como un loco hasta que no sienta mis piernas".

El proceso es sencillo: los voluntarios se acercan a una camioneta de vacunación instalada en el lugar donde, tras identificarse e informar de sus posibles antecedentes de reacciones alérgicas, toman la inyección. Después, los pacientes pueden elegir entre una botella de cerveza gratis y un zumo sin alcohol.

Pase Verde Covid

Pese a las reticencias de los más jovenes en vacunarse, es de esperar que cada vez más personas accedan a hacerlo porque el Gobierno israelí ha establecido un conjunto de restricciones para los que rechacen vacunarse.

Así, el ejecutivo del país ha creado un pasaporte Covid que permite el acceso a varias actividades que no podrán realizarse sin estar vacunado. Asistir a conciertos y eventos culturales, entrar en gimnasios, piscinas y hoteles, entre otras actividades, pasa a estar sujeto a la vacunación previa.

La semana pasada tuvo lugar el primer evento de este tipo: un concierto de música al que asistieron decenas de israelíes vacunados contra la Covid-19. Los asistentes debían mostrar un "Pase Verde", un certificado validado por el gobierno que mostraba que habían recibido ambas dosis de la vacuna más de una semana antes del evento o que se habían recuperado del Covid-19 y se suponía que eran inmunes. Los pases son válidos por seis meses desde el momento de la vacunación completa.

"Proporciona protección, pero también una sensación de comodidad sentarse entre las personas vacunadas", esxplicó a Reuters Doron Zicher, un empresario jubilado asistió al concierto. "Después de un año quedándonos en casa en una especie de ambiente aislado, es genial salir y volver a asistir a espectáculos y actividades públicas".

Un brindis, después de la vacunación. Reuters

"Si necesito ir a un lugar cultural donde no piden el pasaporte verde, no iría", destacó Michal Porat, de 66 años. "Quiero saber y estar seguro de que todas las personas que están cerca están vacunadas, y no confiaría en las personas que no lo están".

Una encuesta reciente, realizada a israelíes que no se han vacunado, desveló que el 41% no lo hizo por miedo a posibles efectos secundarios, el 30% no está seguro de que la vacuna sea efectiva, el 27% se vacunará pronto, el 10% citó información en las redes sociales y el 4% dijo que los incentivos son insuficiente. Aproximadamente el 25% de los que aún no han sido vacunados dijeron que no tenían intención de recibir la vacuna.

Más de cuatro millones de israelíes, más del 43% de la población total del país y dos tercios de los que cumplen el criterio de vacunación, han recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, según los datos del Ministerio de Salud. Aproximadamente 2,7 millones de israelíes han recibido ambas dosis. Menos de 2 millones de israelíes que cumplen los criterios de vacunación aún no han recibido ninguna de las dosis.