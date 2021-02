Macron promete que toda Francia estará vacunada antes de que acabe el verano y así lo hará

El proceso de vacunación contra la Covid cogerá velocidad en los próximos meses. El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha mostrado satisfecho con el ritmo de vacunación en Francia y en Europa y ha garantizado que todo ciudadano adulto que lo desee recibirá su dosis antes de verano.



En declaraciones a la cadena de televisión TF1 tras haber mantenido un encuentro con responsables de farmacéuticas, el presidente galo aseguró que a principios de marzo estará vacunado el 80% de los ancianos de las residencias de la tercera edad que lo han solicitado.



"De aquí a finales de verano, habremos propuesto una vacuna a todos los franceses que lo deseen", agregó. "La campaña de vacunación es una campaña europea. Solo podremos vencer al virus si lo hacemos al mismo ritmo en toda Europa. Ahora tenemos tres vacunas, vendrán otras. La campaña se desarrolla al ritmo previsto", agregó Macron.

Cuatro plantas

El presidente señaló que a lo largo de este mes, cuatro plantas francesas producirán vacunas, para estabilizar el calendario de entregas tras el retraso anunciado por parte de los laboratorios.



Indicó que Europa se ha asegurado 2.300 millones de dosis y puede obtener más. Explicó que el problema no es la propiedad intelectual de las vacunas, sino la capacidad de producirlas a gran escala.

"Es importante organizar la producción de estas nuevas vacunas y permitir una producción mundial para los países más pobres", dijo. Al tiempo, Macron preconizó que se trabaje para que las vacunas sean también válidas contra las variantes del virus actuales y las que puedan producirse en el futuro.



Sobre la vacuna rusa, afirmó que es preciso que pida su autorización en Europa y negó que exista un veto político a su uso. "Algunas publicaciones parecen demostrar su gran eficacia. En los plazos más breves, las autoridades europeas analizarán científicamente esa vacuna y, en función de su resultado, la homologarán. No es una decisión política", señaló.

AstraZeneca y mayores de 65

El presidente indicó que el Gobierno seguirá la recomendación de la Alta Autoridad de Sanidad, que consideró que la vacuna de AstraZeneca no ha demostrado su eficacia en mayores de 65 años. "Vamos a respetar esa consigna. Esas vacunas serán utilizadas en sanitarios de menos de 60 años. Luego, será propuesta por tramos de edad. Pero no se la propondremos a mayores de 65 años", dijo.



El presidente desvinculó la campaña de vacunación de la decisión o no de decretar un nuevo confinamiento, algo que hará si la presión hospitalaria es demasiado elevada.



"Nuestra estrategia de vacunación no permite controlar la situación de la epidemia a corto plazo (...) Cada día verificamos las cifras. Parte de la respuesta está entre nuestras manos. Trataré de adoptar las decisiones más adaptadas", dijo el presidente, que apeló a la responsabilidad ciudadana.



Francia ha vacunado hasta ahora a 1,5 millones de personas y espera llegar a los 2,5 millones a lo largo de febrero.