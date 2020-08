La reelección de Lukashenko dispara las protestas en Bielorrusia: 3.000 personas detenidas

Noticias relacionadas Alta tensión en Bielorrusia: mercenarios rusos irrumpen en unas igualadas presidenciales

Cerca de 3.000 participantes en manifestaciones de protesta no autorizadas fueron detenidos anoche y esta madrugada al término de las votaciones para las elecciones presidenciales bielorrusas de este domingo, informó este lunes el Ministerio de Interior de Bielorrusia.



"Por participar en acciones masivas no autorizadas fueron detenidas cerca de 3.000 personas en todo el país", escribió en su cuenta de Telegram la portavoz de esa cartera, Olga Chemodánova.



Añadió que los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes se saldaron con cerca de un centenar de heridos, de ellos 39 agentes de la fuerza del orden, "algunos de los cuales tuvieron que ser hospitalizados"



Chemodánova indicó que las detenciones se practicaron en 33 ciudades y localidades del país, y que en Minsk la policía detuvo a cerca de un millar de personas.



Destacó que los enfrentamientos más graves tuvieron lugar en la capital, donde los manifestantes levantaron barricadas, y en la ciudad de Pinsk, junto a la frontera con Ucrania, donde "grupos de ciudadanos agresivos trataron de organizar ataques contra los agentes de la policía".



"Es necesario destacar que contra los infractores no se emplearon armas de combate. No hubo muertos", concluyó la portavoz de Interior en su mensaje en Telegram.



Según datos oficiales aún no definitivos, el actual presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, en el poder desde 1994, ganó los comicios con el 80,23% de los votos.

La oposición no reconoce los resultados

La abanderada de la oposición, Svetlana Tijanóvskaya, obtuvo el 9,9%, y la opción "Contra todos los candidatos", que contempla la legislación electoral bielorrusa, consiguió el 6,02 %, y los otros tres candidatos en liza se repartieron el 4,8% restante.

"No reconocemos los resultados. Hemos visto los protocolos de votación", dijo hoy en rueda de prensa Tijanóvskaya, que llamó a los que creen que les han robado su voto a "no quedarse callados".

La candidata presidencial, esposa del bloguero opositor detenido, Serguéi Tijanóvski, llamó a "los que creen que su voto ha sido robado, a no quedarse callados", según recogen los medios rusos.



De acuerdo al portal MBJ Media, el equipo de Tijanóvskata pretende probar "todas las infracciones" con ayuda de los resultados de una votación paralela de la oposición durante las elecciones.



La candidata presidencial se mostró dispuesta a reunirse con Lukashenko para abordar la situación y expresó que no tiene planes de abandonar el país por temor a ser detenida.



"No veo ni un motivo por el que pueda ser arrestada o tenga que salir del país", aseveró, citada por la agencia Interfax.



Mientras, una de sus colaboradoras más próximas, María Kolésnikova indicó que tanto la candidata presidencial como su equipo están preparados para "unas protestas largas".