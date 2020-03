Primer día en China sin contagios mientras Italia amplía el confinamiento "más allá" del 3 de abril

Una de cal y otra de arena. Mientras China ha informado que este miércoles no registró ningún nuevo contagio local por el coronavirus, Italia acaba de anuncia que el confinamiento de todo el país se alargará "más allá" del 3 de abril.



El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, cree "inevitable" prolongar el bloqueo total del país, el cierre de tiendas y de colegios, mientras se combate al coronavirus y asegura que "hemos evitado el colapso" y que las restricciones de movimiento y sociales "están funcionando" a pesar de que el Covid-19 ha infectado ya a 35.713 personas y causado la muerte a 2.978.

En una entrevista en Il Corriere della Sera, Conte reconoce que "está claro que las medidas que hemos tomado no habrá más remedio que prorrogarlas ". El Gobierno italiano cerró todos los establecimientos no esenciales hasta el día 25 de marzo y estableció restricciones de movimiento y sociales y suspensión de clases hasta el 3 de abril. Ambas fechas se ampliarán, aunque no ha especificado ninguna concreta.

Milán, paralizada en plena lucha contra el coronavirus Efe

El primer ministro italiano ha hecho un especial énfasis en la necesidad de respetar el confinamiento y no salir de casa, salvo excepciones."Hay que usar el sentido común y actuar con la mayor conciencia", ha dicho, para hacer un llamamiento a aquellos que siguen saliendo a la calle para hacer deporte o para reunirse con familiares y amigos. "Esto es inadmisible", ha opinado.

Por ello, ha dejado claro que las sanciones se seguirán aplicando y se aplicarán "severamente" y ha descartado "por el momento" la aplicación de medidas restrictivas de gran alcance.

Conte ha explicado que la acción de su Gobierno se basa en cuatro principios: transparencia, máximo rigor al "no haber subestimado nada", acierto en las medidas y por último "proporcionalidad" pues, aunque se tiene en cuenta, no es lo mismo el caso de China que el de Italia. "Sin la proporcionalidad los italianos, acostumbrados a un gran individualismo y a las libertadas civiles, no lo habrían soportado ya que no estamos en China ni vivimos en un Estado centralizado", ha dicho.

Por otro lado el ministro italiano ha desvelado que se está trabajando en un nuevo decreto para desbloquear fondos en inversiones públicas y a un cambio legislativo que permita al Gobierno paralizar inversiones extranjeras si afectan a empresas estratégicas del país.

Contagios cero en China

Por otro lado, la Comisión Nacional de Sanidad de China ha anunciado esta madrugada que el país no registró ningún nuevo contagio local por el coronavirus durante el miércoles.

Los 34 casos que se diagnosticaron durante esta jornada fueron en su totalidad de los llamados "importados", viajeros procedentes de otros focos de la pandemia. Esta cifra supone un repunte de casos "importados", que en la víspera fueron 12.

Repunte de casos en Corea del Sur

La situación en la vecina Corea del Sur es radicalmente distinta. Este miércoles, el país reportó 152 nuevos casos de coronavirus, 59 más que en la víspera, ante la aparición de nuevos brotes tanto en el foco del sureste como en el entorno de Seúl, donde vive la mitad del país.



Corea del Sur suma en total 8.565 contagios, de los cuales 6.527 están activos teniendo en cuenta las altas médicas (407 concedidas el miércoles) y los 91 fallecimientos.

De los 152 casos detectados el miércoles, de nuevo la mayoría, 109, se registraron en el que sigue siendo el mayor foco del país, la ciudad de Daegu, a unos 230 kilómetros al sureste de Seúl.