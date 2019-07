Un juez sobre un joven acusado de violación: "merece clemencia porque es de buena familia"

Un juez del Juzgado de Familia de Nueva Jersey ha sido apartado de un caso de violación por "mostrarse indulgente" con el acusado, que en el momento de cometer -presuntamente- la agresión tenía 16 años, porque "proviene de buena familia, asistía a un instituto excelente y tenía buenas calificaciones".

Al tener el acusado 16 años en el momento de la violación, la Fiscalía solicitó que se le juzgase como adulto, algo que denegó el juez por ser el chico se merecía clemencia ya que era "buena familia". Debido a estas afirmaciones un Tribunal de Apelaciones le ha apartado del caso al considerar que no ha revisado los hechos de manera neutral y se ha basado en sus prejuicios sobre "adolescentes privilegiados".

El presunto agresor, identificado como G.M.C., fue denunciado por Mary -pseudónimo de la víctima para proteger su identidad- por agredirla sexualmente durante una fiesta en 2017. Según las declaraciones, los dos bajaron a un sótano, aunque Mary casi no podía andar debido al alcohol.

Durante la agresión, G.M.C. grabó un vídeo que más tarde compartió con sus amigos con el siguiente mensaje: "Cuando tu primera vez es una violación". En dicho vídeo se puede ver, según el informe judicial, a Mary prácticamente inconsciente y a él penetrándola por detrás.

Después de la agresión, G.M.C. dejó la sala y Mary fue encontrada tirada sobre vómito y llevada a casa por la madre de un amigo. Al día siguiente, se despertó sin recordar casi lo ocurrido, pero se preocupó al ver su ropa rasgada y su cuerpo lleno de moratones. Le dijo a su madre que le daba miedo que "hubieran ocurrido cosas sexuales en la fiesta".

En los meses posteriores, se enteró de que G.M.C. estaba compartiendo un vídeo en el que aparecía ella, pero cuando se enfrentó a él, le dijo que era mentira. Sin embargo el vídeo siguió compartiéndose, por lo que la víctima fue con su madre a denunciar los hechos.

Juzgado como menor

En septiembre de 2017 la oficina del fiscal del condado de Monmouth recomendó que el caso fuera juzgado en un Tribunal Penal de adultos ya que consideraban que las acciones de G.M.C. como "sofisticadas y depredadoras". La ley de Nueva Jersey permite que menores de 15 años sean juzgados como adultos cuando se les acusa de delitos graves. Asimismo, el fiscal Christopher J. Gramiccioni, afirmó que las sentencias en casos juveniles suelen ser más "indulgentes" que cuando se juzga como adulto.

"En el momento en que llevó a Mary al gimnasio del sótano, estaba visiblemente intoxicada y no podía caminar sin tropezar", escribió el fiscal en informes recogidos por The New York Times. "Durante el asalto las luces permanecieron apagadas y la puerta estaba bloqueada por un futbolín. Grabar un vídeo con el móvil mientras se cometía la agresión fue un acto deliberado de degradación", añadía.

Además, el fiscal también argumentó que G.M.C. mintió a Mary durante meses mientras compartía el vídeo: "Esto no fue una mala interpretación o un malentendido de una situación llevada a cabo por un niño, el comportamiento de G.M.C fue calculado y cruel".

"No es una violación"

Sin embargo, el juez de la Corte de Familia, James Troiano (de unos 70 años según medios americanos), decidió juzgarlo como menor ya que no consideraba la agresión como una violación debido a que los jóvenes se conocían.

Según dijo, "el caso tradicional de violación generalmente involucra a dos o más hombres que usan una pistola o arma para acorralar a la víctima en una casa abandonada y aprovecharse de la persona a través de golpes y amenazas". Con respecto al vídeo y el mensaje, Troiano declaró que se trataba de "un niño haciendo estupideces con sus amigos".

"Este joven proviene de una buena familia que le mandó a una escuela excelente en la que se encontraba extremadamente bien. Sus calificaciones para ingresar a la universidad eran muy altas", argumentó. Además reprochó a la víctima que denunciase y le dijo que "debería haber sido informada de que el simple hecho de presentar cargos destruiría la vida de G.M.C.".

Reprimenda al juez

Troiano ha sido severamente reprendido por una Corte de Apelaciones que ha presentado un fallo de 14 páginas en las que le advierte de que no puede mostrar prejuicios hacia "adolescentes privilegiados". Los jueces de la apelación han acusado al juez de "haber aceptado la teoría de la defensa y no haber revisado los hechos de manera neutral", según explica New Jersey 101.5, la cadena que dio a conocer este caso.

Este fallo ha provocado que el caso sea trasladado del Juzgado de Familia a un gran jurado donde se le juzgará como adulto. G.M.C. ha sido acusado de agresión sexual agravada en primer grado, invasión de privacidad por grabar el vídeo, poniendo en peligro el bienestar de un niño e invasión de privacidad por la difusión del mismo.

Casos similares

En los últimos años jueces de todo el país han sido criticados por su forma de manejar los casos de abuso sexual. El juez Troiano ha sido reprendido en más ocasiones por el Juzgado de Apelación en casos similares.

Recientemente en un caso ocurrido en el condado de Middlesex y sacado a la luz por New Jersey 101.5, otra jueza fue recriminada por rechazar juzgar a un chico de 16 años como adulto tras ser acusado de agredir sexualmente a una niña de 12 años. La jueza, Marcia Silva, dijo además que "más allá de perder su virginidad, no sufrió lesiones, ni físicas ni mentales ni emocionales".