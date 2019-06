Trump aumenta la tensión con Irán: EEUU lanzó ciberataques a sistemas de misiles iraníes

Estados Unidos ha lanzado ciberataques contra ordenadores que regulan los sistemas de lanzamiento de misiles en Irán, según informan medios estadounidenses, que citan fuentes conocedoras de esas operaciones.

Los ataques cibernéticos fueron lanzados el jueves, día en el que el presidente Donald Trump había autorizado una operación selectiva con aviones y barcos contra Irán que frenó en el último momento al saber que habría causado un centenar y medio de muertes, según él mismo reveló al día siguiente.

The Washington Post informa de que la ofensiva cibernética del jueves inutilizó los sistemas de ordenadores empleados en el control de cohetes y misiles de Irán.

Por su parte, The New York Times indica que los ataques fueron preparados durante semanas y fueron decididos como respuesta directa al derribo días antes de un dron estadounidense por un misil tierra-aire iraní en las cercanías del Estrecho de Ormuz, así como a las agresiones contra dos cargueros el pasado 13 de junio en esa misma zona, a unas 30 millas de la costa de Irán.

Efectivos del Cibercomando estadounidense fueron los encargados de llevar a cabo esas acciones, que fueron propuestas por el Pentágono después de que el 13 de junio dos barcos, uno propiedad de un armador noruego y otro japonés, sufrieron impactos y explosiones al salir del estrecho de Ormuz, a unas 30 millas de la costa iraní, algo de lo que Washington acusó a Teherán.

Según el NYT determinar la eficacia del ciberataque es difícil y sólo podrá saberse si Irán intenta de nuevo el lanzamiento de un misil.

The Washington Post cita a la portavoz del Pentágono, Elissa Smith, que no confirma la acción del jueves y se limita a afirmar: "por seguridad no comentamos operaciones cibernáticas o de inteligencia".

No confundir "prudencia con debilidad"

En el día de hoy, el asesor de seguridad nacional de EEUU, John Bolton, se reunió en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y enfatizó que la determinación de la Casa Blanca de no atacar a Irán es una decisión temporal y que no se debe confundir "prudencia con debilidad".

Por su parte, el general de división del Cuerpo de los Guardianes de la revolución iraní, Gholam Alí Rashid, advirtió hoy a Estados Unidos de que "en el caso de un conflicto en la región, su alcance y duración no podrá ser gestionado por ningún país".

"Nervios de acero"

También se ha pronunciado al respecto el secretario general de la ONU, António Guterres, que alertó hoy en Lisboa de la necesidad de "evitar una escalada de tensión" en el Golfo Pérsico.

En el Golfo Pérsico se está viviendo "una situación de gran tensión", explicó Guterres durante la Conferencia Mundial de ministros de Juventud 2019 que concluyó hoy en Lisboa.

En este contexto, será necesario que "todos tengan los nervios de acero", afirmó Guterres. Además, también alertó de que una confrontación en el Golfo Pérsico acarrearía "consecuencias imprevisibles".