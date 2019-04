'Brexit': Londres inicia preparativos por si debe participar en las europeas

El Gobierno británico anunció este lunes que ha tomado las medidas legales necesarias para que el Reino Unido participe en las elecciones al Parlamento Europeo el próximo 23 de mayo en caso de que el país no haya abandonado para entonces la Unión Europea (UE).



Una portavoz del Ejecutivo recalcó, sin embargo, que la intención de la primera ministra, la conservadora Theresa May, es salir del bloque comunitario antes de esa fecha y no tomar parte en esos comicios.



"Como Gobierno responsable, hemos dado hoy los pasos que requiere la ley para el caso de que tuviéramos que participar", señaló esa fuente en un comunicado.



Funcionarios de Downing Street, despacho oficial de May, han registrado en el Parlamento un documento que establece la fecha en la que tendrían lugar en el Reino Unido las elecciones al Parlamento Europeo, pero no obliga a celebrarlas de manera inevitable.



La primera ministra ha solicitado una prórroga del "brexit" hasta el 30 de junio, más allá de la actual fecha límite del 12 de abril, para tratar durante ese periodo de ratificar el tratado de salida de la UE.



Las autoridades comunitarias rechazaron a finales de marzo una petición similar de May y barajan ahora ofrecer a Londres una extensión flexible de un año, que terminaría cuando la Cámara de los Comunes respalde el acuerdo sellado el pasado noviembre.