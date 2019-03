La británica que se unió al ISIS, amenazada de muerte en un campo de refugiados sirio

La adolescente que viajó a Siria para unirse al Estado Islámico hizo un llamamiento a la gente en Reino Unido para que tengan solidaridad con ella, un día después de dar a luz a su hijo en un campo de refugiados. Shamima Begum, de 19 años, se marchó de Reino Unido con dos amigas del colegio en 2015.

Begum habló con Sky News, donde dijo que "creo que mucha gente debería sentir solidaridad conmigo, por todo lo que ha pasado. No sabía en lo que me metía cuando me marché". "Pienso que, por mi bien y por el de mi hijo, me dejen volver", añadió.

Desde Reino Unido, las primeras intenciones fueron valorar la repatriación de Begum. "Mi postura es clara: si has apoyado a una organización terrorista no dudaré en impedir que vuelvas", dijo la secretaria de defensa. Pero, días después, el ministerio de Interior del Reino Unido envió una carta a la familia de Begum anunciando la revocación de su ciudadanía británica.

Begum, trasladada por amenazas de muerte

La chica de 19 años, que continúa en Siria, ha tenido que ser trasladada del campo de refugiados en el que vive por amenazas, según ha informado el abogado de la familia. Uno de los motivos por los que ha ocurrido el traslado por "preocupaciones sobre su hijo", que apenas tiene semanas.

Este viernes, el tabloide The Sun ha informado de amenazas de muerte hacia Begum desde que se conoció su situación y su desesperado intento por volver a Reino Unido. La joven y su hijo han sido trasladados a otro campo de refugiados cercano a la frontera con Irak.

El abogado de la familia de Begum ha dicho a The Sun que "ella y su hijo han sido amenazados en el campo de Al-Hol". Ha añadido que pueden "confirmar que Shamina (Begum) ha sido trasladada desde el campo Al-Hol debido a problemas de seguridad relacionadas con su hijo".

Funcionarios británicos han descartado cualquier acto para sacar de Siria a Begum y su hijo. Su familia ha suplicado por que Begum pueda volver, diciendo que ella tendrá que afrontar las consecuencias ante la justicia si resulta que violó la ley yendo a Siria.

Esta semana, desde un campo de tiro en Wirral (noroeste de Inglaterra) ha defendido el uso de la imagen de Begum como diana para los tiros, añadiendo que han recibido muchas solicitudes de los clientes para utilizarla.