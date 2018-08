Un avión contra una torre de Toronto, el tuit que agrava la crisis entre Arabia Saudí y Canadá

Un avión de Air Canada volando directamente hacia la emblemática Torre CN de Toronto. Una imagen que recuerda irremediablemente a los atentados del 11-S ha ha obligado a la empresa de Arabia Saudí que la ha publicado a pedir disculpas y retirarla de su cuenta de Twitter. La provocación llega en plena escalada diplomática entre Canadá y Arabia Saudí.

El mensaje de Infographic KSA en la red social hacía referencia a la expulsión del embajador de Canadá en el país después de que su gobierno pidiera la liberación de los activistas por los derechos humanos detenidos en el reino.

“El avión tenía la intención de simbolizar el regreso del embajador”, dijo la organización en un tweet posterior. “Nos damos cuenta de que esto no quedaba claro, cualquier otro significado no fue intencional”, añadieron.

Lo cierto es que el mensaje que acompaña a la polémica imagen es muy claro: "Meter las narices donde no te llaman". También se puede leer un proverbio árabe: "Quien se mete en los asuntos que no le importan acaba encontrando cosas que no le gustan". Y todo sobreimpresionado en la imagen del avión acercándose al rascacielos.

En el plano diplomático, el ministro de Exteriores de Arabia Saudí, Adel al Yubeir, dijo hoy que Canadá sabe "lo que tiene que hacer" y que el reino espera que "corrija lo que hizo" para solucionar la crisis abierta entre ambos países.

"No hay nada sobre lo que mediar. Canadá sabe lo que tiene que hacer: tiene que corregir lo que hizo al reino, estamos a la espera de ello", destacó Al Yubeir en una rueda de prensa en Riad, al descartar un posible proceso de mediación .