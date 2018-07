El excalde de Bogotá se baja los pantalones en la constitución del Congreso de Colombia

El senador Antanas Mockus, el segundo más votado en las legislativas de marzo en Colombia, se bajó los pantalones y mostró su culo este viernes en un presunto acto de protesta durante la constitución del Congreso que legislará los próximos cuatro años.

El congresista del partido Alianza Verde y exalcalde de Bogotá, opositor al gobierno entrante del derechista Iván Duque, mostró su culo en mitad del discurso del presidente saliente del Senado, el conservador Efraín Cepeda, constantemente interrumpido por los gritos de sus colegas.

El senador Antanas Mockus se baja los pantalones en la constitución del Congreso de Colombia

El ex alcalde de Bogotá y ex candidato presidencial se acercó al atril de la mesa directiva del parlamento donde Cepeda hablaba, les dio la espalda a sus compañeros y enseñó el culo. Posteriormente se subió los pantalones y volvió a su escaño.

Tras el acto, Cepeda lo llamó al orden y continuó con su exposición.

“Cómo irrita el hecho de que un grupo humano tan valioso como el Congreso no se escuche. Yo seguramente he cometido actos irrespetuosos, pero la falta de respeto flagrante de todo el Congreso ustedes lo grabaron”, explicó Mockus a los medios de comunicación. En ese sentido, reclamó al Senado un ejercicio digno de su cargo, y advirtió que “no se me ocurrió nada mejor”, tras ofrecer excusas por repetir el episodio que registró hace más de 20 años, durante una protesta en la Universidad Nacional.