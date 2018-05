Trump rompe el acuerdo nuclear con Irán

Donald Trump cumple otra de sus promesas electorales y profundiza la política de aislamiento de Estados Unidos confirmando que se retira del pacto nuclear con Irán de 2015, uno de los principales logros diplomáticos de su antecesor, Barack Obama.

Trump también ha avanzado que volverá a instaurar sanciones al régimen iraní al "mayor nivel", lo que Irán ha calificado de "inaceptable".

En una alocución contundente, el presidente estadounidense ha calificado el pacto que ahora rompe como una "ficción" que nunca debió firmarse porque el tiempo ha demostrado que Irán ha mentido y "sigue su carrera por desarrollar armas nucleares". También ha vuelto a asegurar que el régimen iraní es un estado que "patrocina y financia el terrorismo".

"En el corazón del acuerdo con Irán había una gran ficción: que un régimen asesino solo deseaba un programa de energía nuclear pacífico. Hoy tenemos pruebas definitivas de que esta promesa iraní era una mentira", ha dicho, asegurando que los archivos presentados recientemente por Israel son "la prueba definitiva" de que Irán mintió cuando dijo que su programa nuclear tenía fines pacíficos.

"Este era un acuerdo horrible, que solo beneficiaba a una parte y que nunca, jamás, debió firmarse. No trajo calma, no trajo paz, y nunca lo hará", ha sentenciado.

Irán: es "inaceptable"

Tras las palabras de Trump, ha hablado el presidente iraní, Hasan Rohaní, que ha denunciado que es "inaceptable" que EEUU se retire del acuerdo, porque "Irán ha cumplido con sus compromisos".

"No hemos hecho nada incorrecto y es inaceptable que EEUU se retire", dijo en un discurso televisado Rohaní.

Trump, sin embargo, pronosticaba que Irán querría negociar con él un acuerdo "nuevo y duradero". "Los líderes de Irán dicen que se niegan a negociar un nuevo acuerdo. Me parece bien. Pero al final van a querer negociar un acuerdo nuevo y duradero que beneficie a Irán y al pueblo iraní. Cuando estén preparados, estoy dispuesto", ha declarado el presidente estadounidense.

Reimponer sanciones

Trump firmó una declaración que, en sus palabras, "empieza a reanudar las sanciones nucleares de Estados Unidos al régimen iraní", aunque, según precisó el Departamento del Tesoro, algunas de ellas no entrarán en vigor hasta que transcurran periodos de entre 90 y 180 días.

El mandatario se mostró dispuesto a trabajar con sus aliados para "encontrar una solución real, integral y duradera a la amenaza nuclear iraní" que también afronte sus preocupaciones sobre el programa de misiles balísticos de Irán y sus actividades "terroristas en el mundo". "Si el régimen continúa con sus aspiraciones nucleares, tendrá problemas más grandes que los que ha tenido nunca", alertó.

EEUU se aleja de la UE

La histórica medida aleja aún más a Estados Unidos de sus aliados, especialmente los de la Unión Europea, que habían reclamado a Trump prudencia. Los esfuerzos de Emmanuel Macron y otros líderes europeos se habían centrado en negociar un nuevo acuerdo para renovar el suscrito en 2015 por Reino Unido, Francia y Alemania.

Ni la ofensiva diplomática ni la operación de 'seducción' de Macron han surtido efecto en Donald Trump, que había avisado en reiteradas ocasiones de que se retiraría del pacto si no es revisado, y exige para ello limitar el sistema de misiles balísticos de Irán y su influencia en la región. El presidente estadounidense había avanzado a su homólogo francés sus planes, tal y como informaba el diario The New York Times horas antes del discurso.