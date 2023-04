Las ventajas desconocidas de comer garbanzos durante el embarazo

La razón por la que los garbanzos no deberían faltar durante el embarazo MarioGuti iStock Photo

Los garbanzos son una de las legumbres más versátiles y saludables que existen, por eso no es de extrañar que en España contemos con todo tipo de recetas incluyendo el típico cocido madrileño o que incluso aprovechan las magníficas propiedades del agua de garbanzos. Pero ¿Y si te dijéramos que además de las propiedades nutricionales propiamente dichas de esta legumbre, comer garbanzos también proporciona numerosas ventajas en las mujeres embarazadas?

Una legumbre nutritiva, energética, rica en proteínas de buena calidad y que además te brindará un buen chute de ácido fólico y minerales. Por todo ello, figura como uno de los alimentos más nutritivos e ideales para satisfacer las necesidades nutricionales de la mamá y del bebé durante los meses de embarazo.

¿Por qué los garbanzos son el mejor alimento para el embarazo?

Se trata de un alimento muy energético —según la Fundación Española de Nutrición (FEN), aportan 373 kilocalorías por cada 100 gramos—, pero cargado de nutrientes importantes para la salud, como la proteína o la fibra. Una de las principales virtudes de los garbanzos, la encontramos en su elevado contenido en ácido fólico (vitamina B9). Una vitamina especialmente recomendable para la correcta multiplicación de las células, de ahí que lo convierta en un alimento imprescindible en la dieta durante el embarazo, detrás de las verduras.

Aún así, es importante destacar que una dieta saludable siempre tiene que ir ligada a una alimentación variada y equilibrada y no basarse únicamente en un solo tipo de alimento. Además, para que los garbanzos no resulten indigestos, es importante que no estén ni crudos ni tampoco duros. Lo más recomendable es que los consumas después de un remojo previo largo y de una cocción larga.

Garbanzos, el perfecto aliado para la diabetes gestacional

Además de su gran aporte de ácido fólico y nutrientes, los garbanzos contienen carbohidratos de absorción lenta y mucha fibra. Un tipo de carbohidratos que pueden absorberse gradualmente, de modo que la glucosa puede ir incorporándose a la sangre poco a poco y sin necesidad de mucha insulina. De esta forma, no se obtienen desequilibrios de este nutriente en la sangre.

Por esta razón, las mujeres embarazadas pueden comer garbanzos para asegurar el aporte de glucosa durante el resto del día, pero siempre teniendo en cuenta el resto de fuentes de hidratos de carbono para evitar la bajada de glucosa en la sangre.

Otras ventajas de consumir garbanzos durante el embarazo

Evitan la anemia durante el embarazo: Como sucede con el resto de legumbres, los garbanzos son un alimento muy rico en hierro, de ahí que reduzcan significativamente las posibilidades de que la gestante pueda padecer un cuadro de anemia.

Favorecen el buen desarrollo del bebé: De la misma forma que los garbanzos ayudan a la salud de la madre, lo mismo sucede con el bebé. Y es que su contenido en nutrientes, ácido fólico, minerales y vitaminas ayuda a que el feto se desarrolle lo más sano y fuerte posible.

Combaten el estreñimiento: Los problemas de estreñimiento son otro síntoma habitual en embarazadas y estos pueden llegar a ser incluso tan molestos que incluso pueden acabar produciendo hemorroides. La buena noticia es que los garbanzos pueden acabar con ambas situaciones gracias a su gran aporte en fibra.

Eso sí, en los casos en los que la gestante pueda sentirse muy hinchada, lo mejor es evitar sobrepasarse comiendo este tipo de legumbres, sobre todo para evitar flatulencias y malestar por el exceso de hinchazón.

Ayudan a mejorar el ánimo: El estrés, los cambios hormonales... Todo ello puede afectar y mucho al estado de ánimo de la mujer durante los meses de embarazo. Precisamente este tipo de alimentos ricos en vitamina B6 se encargan de generar hormonas como la norepineprina y la serotonina. Ambas podrán ayudarte a mejorar tu estado de ánimo.

Fortalecen el corazón: Gracias precisamente a su aporte de vitamina B6 y también a la vitamina C y el potasio, comer garbanzos también reduce las posibilidades de que la madre pueda sufrir enfermedad de tipo cardiovascular.

