Por qué algunas mujeres sudan y otras no: la ropa no es la razón

En España, una de las situaciones más incómodas a las que se enfrentan las mujeres es cuando empiezan a sudar de manera exagerada en público. En ocasiones, llega a resultar tan preocupante la escena que nos vemos obligadas a ponernos alguna prenda por encima o incluso apartarnos para no ser objeto de bromas o comentarios ofensivos.

Hay muchas cuestiones sobre la sudoración que están sin aclarar. ¿Es cierto que los hombres sudan más que las mujeres? ¿Hay ropa que nos hace sudar más? ¿Por qué huele tanto el sudor de algunas personas? Lo más normal es que estas dudas nos surjan durante el periodo estival, cuando el calor más aprieta y son más evidentes las muestras de sudor.

La dermatóloga Almudena Nuño González ha profundizado sobre este asunto en el programa de Telecinco, Ya es mediodía, desvelando algunos de los asuntos que tanto nos preocupan en cuanto al sudor.

¿Por qué unas sudan más que otras?

El sudor de una persona dependerá de las glándulas sudoríparas. No todo el mundo cuenta con la misma cantidad, ya que oscilan entre 2 y 2000. Tanto el número como su funcionamiento afectarán en el proceso de sudoración.

Esta dermatóloga cuenta que "los hombres suelen sudar más que las mujeres, salvo en determinados momentos de la vida como por ejemplo, durante la menopausia".

Tenemos la impresión de que hay una serie de factores, como son la práctica de ejercicio físico o el calor, que influyen en todo esto. Pero también hay que reparar en otro detalle como es el sistema nervioso simpático, que se ocupa de la activación de las glándulas sudoríparas y que nos empujará a sudar en situaciones de nerviosismo o ansiedad.

¿Es perjudicial sudar en exceso? Posiblemente te habrás hecho esta pregunta si eres de las que acaba empapando la ropa, sobre todo, en los meses de más calor. La experta reconoce que los extremos siempre son negativos. Explica que "tan malo es sudar mucho como sudar poco". Al fin y al cabo, el organismo también precisa de esta función para "refrigerar el cuerpo y si no sudamos lo suficiente, nos pueda dar el temido golpe de calor".

¿Sabes qué es la hiperhidrosis?

Hay mucha gente que tiene acudir a un especialista ante la gran cantidad de sudor que desprende. Es lo que se conoce como hiperhidrosis. La dermatóloga lo define como una "patología que tiene tratamiento y se puede dar en las axilas, las manos, las plantas de los pies". Se trata de una "sudoración anormal y excesiva".

Hay varias maneras de abordar este problema. Las más frecuentes nos llevarán a utilizar cremas, medicación o incluso inyecciones de botox, destaca.

Otro contratiempo más allá del sudor hace referencia al mal olor que puede desprender. Recibe el nombre de bronidosis. Esto tiene lugar cuando existen bacterias en el sudor y debe ser tratado en primer lugar acabando con las bacterias y a continuación, con la sudoración excesiva.

¿Cómo influye la ropa?

Seguramente que en alguna ocasión has llegado a la conclusión de que la ropa también puede contribuir a que sudemos con más facilidad. Sin embargo, esta especialista se encarga de desmontar esta teoría. Descarta que las prendas influyan en esto. "Realmente no. Depende de la persona, hay gente que suda con muy poco esfuerzo y gente que no lo hace", añade.

Algunas publicaciones, no obstante, se hacen eco de esto, y consideran que algunas ropas llegan a favorecer la sudoración. El proceso de sudar es un mecanismo de regulación de la temperatura, por lo que una prenda demasiado apretada puede contribuir a elevarla de manera considerable. Hay una serie de elementos que pueden convertirse en nuestros aliados en la lucha contra la sudoración, como pueden ser los tejidos, las hechuras o los colores.

Las prendas que van muy justas acaloran y favorecen la aparición de más sudor. Lo mejor es que se evite este tipo de vestuario en periodos de más calor, sobre todo si tiendes a romper a sudar con facilidad. Ten en cuenta que las ropas sueltas permiten circular el aire con más facilidad entre el cuerpo y éstas, lo que consigue que el sudor desaparezca con más facilidad. También debe tenerse en cuenta que son más livianas y frescas.

Lo adecuado serían las blusas, vestidos sueltos, faldas vaporosas y pantalones amplios.

En lo que se refiere a los tejidos, el lino, la seda o el algodón son bastante ligeros y dejan traspirar y absorben el agua. A ello se le une la comodidad que proporcionan. En el lado opuesto de la balanza, encontramos los acrílicos, que no dejan transpirar.

Otra cuestión son los tejidos de la ropa de deporte, que se componen de mezclas de distintas fibras sintéticas que ayudan a la absorción de la humedad y resultan transpirables, favoreciendo la inmediata evaporación del sudor.

No debe pasarse por alto los colores. Los tonos claros son más proclives a dejar ver las huellas del sudor. En el caso de que nos preocupen las marcas, lo correcto sería decantarse por las prendas oscuras, como el negro o el azul marino, que consiguen disimularlas perfectamente. También nos ayudarán en nuestro objetivo los tejidos estampados.

Por lo tanto, si nos preocupa el sudor y sus consecuencias, recuerda que tienes la opción de evitarlo a través de la ropa, utilizando prendas sueltas y frescas de tejidos naturales.

