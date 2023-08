¿Es bueno incluir probióticos en el desayuno?

Cuando se trata de pensar en aliados con los que fortalecer el sistema inmune y mejorar la salud o incluso la pérdida de peso saludable, los probióticos son una buenísima elección. Estos microorganismos, especialmente beneficiosos para las mujeres, forman parte de la flora bacteriana natural de nuestro organismo y entre sus funciones principales se encuentran las de mantener el equilibrio intestinal y la función digestiva, algo que ya nos evidenció el probiótico que no puede faltar en tu dieta y que cada vez es más común en los hogares españoles.

Aún así, los probióticos también los consumimos en diferentes tipos de complementos nutricionales, así como en determinados alimentos en los que estas bacterias pueden encontrarse de forma natural, como es el caso de los alimentos fermentados o las levaduras. Pero a pesar de sus muchos beneficios, ¿cuál es el mejor momento del día para tomar probióticos, este incluye el desayuno?. Te contamos todo lo que necesitas saber para aprovecharte de sus beneficios para la salud.

¿Qué son los probióticos y cómo favorecen la salud de la mujer?

Cuando hablamos de alimentos probióticos, nos referimos a productos que contienen microorganismos vivos, como bacterias y levaduras beneficiosas para la salud y que tienen efectos positivos cuando se consumen en las cantidades adecuadas. Este tipo de microorganismos son muy similares a las bacterias denominadas como "buenas" y que se encuentran de manera natural en el sistema digestivo, teniendo un impacto beneficiosos en el equilibrio de la microbiota intestinal.

[La infusión que necesitas incluir en tus cenas para levantarte con la tripa plana]

En cuanto a cómo pueden estos alimentos probióticos influir en la salud de las mujeres, nos encontramos con que este tipo de alimentos pueden llegar a aportar multitud de beneficios:

Salud digestiva: Los probióticos pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el tracto digestivo, lo que puede contribuir a una mejor digestión y absorción de nutrientes. También pueden ser útiles para aliviar trastornos gastrointestinales como el síndrome del intestino irritable (SII) y el estreñimiento.

Los probióticos pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el tracto digestivo, lo que puede contribuir a una mejor digestión y absorción de nutrientes. También pueden ser útiles para aliviar trastornos gastrointestinales como el síndrome del intestino irritable (SII) y el estreñimiento. Sistema inmunológico: Una microbiota intestinal equilibrada tiene un impacto positivo en la función del sistema inmunológico. Los probióticos pueden estimular respuestas inmunológicas adecuadas, lo que podría ayudar a las mujeres a prevenir infecciones y mantener un sistema inmunológico fuerte.

Una microbiota intestinal equilibrada tiene un impacto positivo en la función del sistema inmunológico. Los probióticos pueden estimular respuestas inmunológicas adecuadas, lo que podría ayudar a las mujeres a prevenir infecciones y mantener un sistema inmunológico fuerte. Salud vaginal: Algunas cepas de probióticos, como Lactobacillus, son beneficiosas para mantener el equilibrio del pH vaginal y prevenir el crecimiento excesivo de bacterias dañinas. Esto puede ser especialmente útil para reducir el riesgo de infecciones vaginales, como la candidiasis y la vaginosis bacteriana.

Algunas cepas de probióticos, como Lactobacillus, son beneficiosas para mantener el equilibrio del pH vaginal y prevenir el crecimiento excesivo de bacterias dañinas. Esto puede ser especialmente útil para reducir el riesgo de infecciones vaginales, como la candidiasis y la vaginosis bacteriana. Salud urinaria: Algunos probióticos pueden ayudar a prevenir infecciones del tracto urinario (ITU), que son comunes en las mujeres. Estos probióticos pueden trabajar reduciendo el crecimiento de bacterias dañinas en el tracto urinario.

Algunos probióticos pueden ayudar a prevenir infecciones del tracto urinario (ITU), que son comunes en las mujeres. Estos probióticos pueden trabajar reduciendo el crecimiento de bacterias dañinas en el tracto urinario. Reducción del estrés: Se ha demostrado que los probióticos tienen efectos positivos en la salud mental, incluida la reducción del estrés y la ansiedad. Esto puede ser especialmente relevante para las mujeres que a menudo enfrentan desafíos relacionados con el estrés.

¿Es bueno incluir probióticos en el desayuno?

Teniendo en cuenta que no todos los probióticos son iguales y que no todos los suplementos contienen el mismo número ni el mismo tipo de cepas. La realidad es que no existe un momento del día más adecuado que otro para tomarlos, ya que al formar parte de la microbiota del organismo, se deberían tomar siempre que esta flora bacteriana se haya podido ver afectada por algún motivo.

[El delicioso alimento que te hará adelgazar si lo incluyes en tu dieta todos los días]

Esto quiere decir, que los alimentos probióticos en la dieta pueden ser beneficiosos en cualquier momento del día y eso también incluye el desayuno. Sin embargo, la elección del momento para consumirlos depende en gran medida de tu tipo de rutina diaria, así como también de tus preferencias. A continuación, te presentamos algunos aspectos a tener en cuenta sobre los diferentes momentos del día para consumir probióticos:

En el desayuno: Muchas personas optan por incluir alimentos probióticos en su desayuno, como yogur con cultivos vivos o kéfir. Esto puede ser una forma efectiva de comenzar el día con una dosis de probióticos que contribuya a un equilibrio saludable de la microbiota intestinal.

Muchas personas optan por incluir alimentos probióticos en su desayuno, como yogur con cultivos vivos o kéfir. Esto puede ser una forma efectiva de comenzar el día con una dosis de probióticos que contribuya a un equilibrio saludable de la microbiota intestinal. Durante las comidas: Consumir alimentos probióticos durante las comidas principales, como el almuerzo o la cena, también es una opción válida. Puedes incorporar alimentos fermentados, como chucrut o kimchi, como guarniciones en tus platos principales.

Consumir alimentos probióticos durante las comidas principales, como el almuerzo o la cena, también es una opción válida. Puedes incorporar alimentos fermentados, como chucrut o kimchi, como guarniciones en tus platos principales. Entre comidas: Si prefieres evitar mezclar alimentos probióticos con comidas principales, puedes consumirlos como bocadillos entre comidas. Un pequeño yogur con cultivos vivos o una porción de kéfir puede ser una excelente opción para un tentempié saludable.

Si prefieres evitar mezclar alimentos probióticos con comidas principales, puedes consumirlos como bocadillos entre comidas. Un pequeño yogur con cultivos vivos o una porción de kéfir puede ser una excelente opción para un tentempié saludable. Momentos flexibles: La flexibilidad es clave. Puedes incluir alimentos probióticos en cualquier momento que se ajuste a tu horario y preferencias personales. Lo más importante es asegurarte de consumirlos de manera regular para obtener sus beneficios a largo plazo.

¿Qué probióticos es más recomendable incluir en el desayuno?

Si lo que no tienes claro es qué probióticos incluir en el desayuno, a continuación te proponemos algunas cepas de probióticos que han sido estudiadas y asociadas con mejoras en la salud vaginal, la digestión y el sistema inmunológico de las mujeres.

Lactobacillus rhamnosus

[Así es como puedes utilizar el café para rejuvenecer tus cejas con canas]

Esta cepa probiótica ha demostrado ser beneficiosa para la salud vaginal. Puede ayudar a mantener un equilibrio saludable de bacterias en la zona vaginal y prevenir infecciones como la candidiasis y la vaginosis bacteriana.

Lactobacillus acidophilus

Esta cepa es conocida por sus beneficios para la salud digestiva. Puede ayudar a aliviar problemas como el síndrome del intestino irritable (SII), el estreñimiento y la hinchazón.

Bifidobacterium lactis

Esta cepa es versátil y ha demostrado ser beneficiosa tanto para la salud digestiva como para el sistema inmunológico. Puede ayudar a regular el tránsito intestinal y fortalecer las defensas del cuerpo.

Lactobacillus plantarum

Esta cepa puede contribuir a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el intestino, lo que puede tener efectos positivos en la digestión y el sistema inmunológico.

[Las señales que indican que podrías tener falta de vitamina B9 (esencial para las mujeres)]

¿Qué es recomendable desayunar para restaurar la microbiota intestinal?

Aún así, si lo que te interesa es saber qué clase de alimentos probióticos incluir en el desayuno, aquí te señalamos algunos de los más beneficiosos. Aún así, asegúrate de leer bien las etiquetas de los productos para identificar las cepas probióticas presentes y elegir aquellas que se adapten a tus necesidades y objetivos de salud.

Ten también en cuenta, que la cantidad de probióticos en los alimentos puede variar, por lo que una buena forma de asegurarte de elegir estos alimentos bien es consultarlo con un profesional de la salud que pueda darte una orientación específica sobre la cantidad adecuada para incluir en tu desayuno:

[La infusión digestiva que adelgaza y ayuda a mejorar el sueño]

Yogur con cultivos vivos que contengan algunas de estas cepas probióticas.

con cultivos vivos que contengan algunas de estas cepas probióticas. Kéfir , que es una bebida fermentada similar al yogur.

, que es una bebida fermentada similar al yogur. Smoothies a base de yogur o kéfir , mezclados con frutas y vegetales para un desayuno nutritivo y probiótico.

, mezclados con frutas y vegetales para un desayuno nutritivo y probiótico. La manzana , aunque no es rica en probióticos, sí que cuenta con fibras y prebióticos que podrán ayudarte a mejorar el equilibrio de la microbiota intestinal.

, aunque no es rica en probióticos, sí que cuenta con fibras y prebióticos que podrán ayudarte a mejorar el equilibrio de la microbiota intestinal. El natto es tradicional en Japón y su elaboración cuenta con soja fermentada, por esta razón es rico en bacterias como el bacillus subtilis.

es tradicional en Japón y su elaboración cuenta con soja fermentada, por esta razón es rico en bacterias como el bacillus subtilis. Otros alimentos que podrás añadir en tus desayunos son los espárragos y los plátanos, muy ricos en fibras y prebióticos.

Sigue los temas que te interesan