La bebida quemagrasa que más refresca este verano, ¡es la clave para lucir una tripa plana!

Si lo que buscas este verano es adelgazar y conseguir ese peso saludable dejando de lado esos kilos de más, que llevan incordiándote desde hace meses, no hay nada mejor que una dieta equilibrada, como la dieta mediterránea española, y ejercicio físico.

Eso sí, siempre de la mano, y con los consejos de un nutricionista o médico experto en nutrición que pueda valorar nuestro caso particular. No obstante, en ocasiones estos consejos no son suficientes para lograr nuestro objetivo de bajada de peso. Si este es tu caso, existen superalimentos y determinadas infusiones aliadas que podrán ayudarte a apoyar esa pérdida de peso de forma saludable.

Lo hemos visto recientemente con la infusión que necesitas incluir en tus cenas, pero en esta ocasión queremos proponerte otra alternativa, esta vez mucho más refrescante.

Una opción de bebida quemagrasa, con la que además de sobrellevar mejor los días calurosos de verano que nos quedan por delante, también podrás convertir en tu aliada para adelgazar de forma efectiva y además disfrutar de los muchos beneficios que esta puede llegar a aportar a la salud de la mujer. Te contamos de cuál se trata.

La bebida quemagrasa refrescante perfecta para lucir tripa plana

La bebida quemagrasa y refrescante de la que esta vez vamos a hablarte, es uno de esos productos 'detox' para adelgazar especialmente beneficiosos después de las comidas o por la mañana, en ayunas, aunque todavía podrá ser aún más beneficiosa si la tomas por la noche. Esto se debe a que mientras duermes, el cuerpo es capaz de repararse de forma mucho más efectiva que durante el día y podrá perder peso de una manera mucho más efectiva con ciertos alimentos aliados como en este caso el jengibre.

[¿Sabes cuáles son los síntomas de la falta de vitamina B12 en las mujeres?]

Así es, la bebida refrescante de la que vamos a hablarte es la infusión de jengibre con hielo. Una bebida refrescante clave para estimular el metabolismo y quemar grasas, mientras aportas numerosos beneficios a tu salud.

Beneficios de la infusión de jengibre para adelgazar

Este refresco de jengibre del que te hablamos, puede aportar varios beneficios que podrían ayudar en un proceso de adelgazamiento. Aún así, es importante tener en cuenta que ningún alimento o bebida tiene un efecto 'milagroso' para la pérdida de peso, y los resultados siempre dependerán de una combinación de factores, incluyendo la dieta, el ejercicio y el estilo de vida en general.

Teniendo esto en cuenta, a continuación te detallamos algunos de los beneficios que podrá aportarte la infusión refrescante de jengibre para adelgazar:

[El delicioso alimento que te hará adelgazar si lo incluyes en tu dieta todos los días]

Supresión del apetito: El jengibre contiene compuestos que podrían tener efectos supresores del apetito, lo que podría ayudar a reducir la ingesta calórica total.

El jengibre contiene compuestos que podrían tener efectos supresores del apetito, lo que podría ayudar a reducir la ingesta calórica total. Digestión mejorada: El jengibre ha sido tradicionalmente utilizado para aliviar problemas digestivos como la hinchazón y la indigestión, lo que podría favorecer una mejor absorción de nutrientes y una función intestinal saludable.

El jengibre ha sido tradicionalmente utilizado para aliviar problemas digestivos como la hinchazón y la indigestión, lo que podría favorecer una mejor absorción de nutrientes y una función intestinal saludable. Control de los niveles de azúcar: Algunos estudios sugieren que el jengibre podría ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y regular los niveles de azúcar, lo que podría contribuir a un mejor control del apetito y la pérdida de peso.

Algunos estudios sugieren que el jengibre podría ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y regular los niveles de azúcar, lo que podría contribuir a un mejor control del apetito y la pérdida de peso. Hidratación y saciedad: La infusión de jengibre es una forma refrescante de mantenerse hidratado, lo que puede ser importante para el control del apetito y la gestión del peso.

La infusión de jengibre es una forma refrescante de mantenerse hidratado, lo que puede ser importante para el control del apetito y la gestión del peso. Efecto termogénico: Algunos componentes del jengibre, como los gingeroles, se cree que tienen un efecto termogénico, lo que significa que podrían aumentar ligeramente la producción de calor en el cuerpo y contribuir al gasto calórico.

Algunos componentes del jengibre, como los gingeroles, se cree que tienen un efecto termogénico, lo que significa que podrían aumentar ligeramente la producción de calor en el cuerpo y contribuir al gasto calórico. Reducción de la inflamación: El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias que podrían ser beneficiosas para quienes buscan perder peso, ya que la inflamación crónica puede estar relacionada con la resistencia a la pérdida de peso.

Cómo beneficia el jengibre a la salud de las mujeres

En términos de salud digestiva, el jengibre puede ofrecer una serie de ventajas, como sus propiedades carminativas que pueden ayudar a aliviar la hinchazón y las molestias abdominales, proporcionando una sensación de alivio después de las comidas.

Además, el jengibre también estimula la producción de enzimas digestivas, lo que favorece una mejor absorción de nutrientes y puede prevenir problemas gastrointestinales.

[¿Cómo puedes saber si tienes SIBO? Estos son los síntomas más comunes y cómo reconocerlos]

Por otro lado, el consumo regular de jengibre puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede tener un impacto positivo en la salud en general y también para las mujeres.

En resumen, desde aliviar los síntomas menstruales y favorecer la gestión del peso hasta mejorar la digestión y reducir la inflamación, el jengibre ofrece una amplia variedad de beneficios para la salud de las mujeres.

Cómo hacer refresco de jengibre en casa (paso a paso)

Ingredientes:

Agua

Jengibre

Hielo

Miel (opcional)

Preparación:

Para elaborar nuestra bebida refrescante y quema grasa de jengibre, el primer paso consiste en hervir agua. Podemos optar por rallar la raíz de jengibre o cortarla en rodajas, luego agregamos esta raíz al agua caliente y dejamos reposar durante aproximadamente 10 minutos para permitir que los sabores se integren.

Después de este tiempo, simplemente colamos la mezcla y la dejamos enfriar. Una vez enfriada, tenemos la opción de almacenarla en el refrigerador o agregar hielo para un toque extra de frescura.

[La infusión digestiva que adelgaza y ayuda a mejorar el sueño]

Si lo que prefieres es una versión menos intensa de la bebida sin hervir el agua, puedes preparar lo que se conoce como agua de jengibre. En ambos casos, es recomendable evitar agregar azúcares, pero si deseamos endulzar la bebida, la miel es una excelente opción.

En resumen, nuestra bebida de jengibre refrescante y quemagrasa se elabora mediante la infusión de la raíz de jengibre en agua caliente, seguida de un proceso de enfriamiento, y puede disfrutarse ya sea como una infusión tradicional o como agua de jengibre, con la posibilidad de agregar un toque de dulzura con miel si así lo deseamos.

Sigue los temas que te interesan