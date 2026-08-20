Boticaria García, sobre los picos de glucosa: "Abónate al kéfir para frenar al dragón de la ansiedad"

Seguro que lo has experimentado muchas veces: desayunas algo dulce o una rebanada de pan blanco y enseguida notas un chute de vitalidad que te ayuda a ponerte en marcha para enfrentar las tareas diarias.

Sin embargo, pasadas pocas horas, o quizá mucho menos tiempo, esa sensación se desvanece, te sientes cansada y necesitas comer algo más. No se trata de pereza y tampoco de fatiga, en realidad es una respuesta fisiológica de tu cuerpo respondiendo a un pico de glucosa.

Cada vez que ingerimos hidratos de carbono —especialmente los azúcares simples y las harinas refinadas—, nuestro sistema digestivo los descompone rápidamente en glucosa, la principal fuente de energía de las células.

Desayunar dulces favorece los picos de glucosa. iStock

Cuando pasan de golpe al torrente sanguíneo, la concentración de azúcar en sangre se dispara en cuestión de minutos. Es entonces cuando el páncreas reacciona liberando insulina para tratar de poner orden...

Esta semana, Boticaria García, con su habitual tono desenfadado y divertido, explica cómo se producen los picos de glucosa y la manera de evitarlos.

"Si sientes ansiedad, irritabilidad o un hambre salvaje a media mañana, igual no eres tú. Igual es eso", advierte. El tema interesa aún más pasados los 50 —o antes dependiendo del ciclo de cada una—, cuando el descenso de las hormonas femeninas entra en juego y su capacidad para gestionar el azúcar empeora.

La farmacéutica y nutricionista utiliza un símil muy fácil de entender. "La insulina es como una llave que abre la puerta de tus células para que entre la glucosa. Los estrógenos ayudaban a que esa llave funcionara bien, aunque hubiera muchas puertas abiertas. Pero cuando se van jubilando, la cerradura se oxida y hay menos puertas disponibles", asegura.

Cuando tomas algo dulce, "la glucosa sube como el Dragon Kan. Tu cuerpo se asusta y, en ocasiones, puede liberar mucha insulina para bajarla rápido. ¿Resultado? Una caída en picado".

Tu cerebro nota que "se queda sin gasolina y aparece el modo niebla mental. Hambre feroz. Ansiedad, irritabilidad. No siempre es falta de voluntad".

Lo cierto es que tu azúcar vive en una montaña rusa desde que te levantas y "estás literalmente a un pico de glucosa de mandar a todo el mundo a paseo". Pero, calma, Boticaria García tiene la solución para evitarlo, sencilla y eficaz.

Basta con empezar el día con un desayuno salado que incluya proteína y grasas saludables. Por ejemplo, huevos con pan integral y aguacate. "Abónate al kéfir, al queso fresco.... No es un gran esfuerzo y puede ayudar a frenar ese dragón de ansiedad".

Vigilar y allanar la curva metabólica no requiere dietas imposibles ni grandes sacrificios, sino pequeños cambios estratégicos en tu nutrición diaria.

Así mantendrás la energía estable, cuidarás tu salud hormonal y, de paso, la impaciencia no hará mella en ti. Toma las riendas.