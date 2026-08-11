La nueva cesta de la compra es cada vez más pequeña: en España, una de cada nueve personas vive sola

El supermercado ya no piensa únicamente en familias numerosas. Basta con recorrer los pasillos para comprobar que algo está cambiando: los envases pequeños, las raciones individuales y la comida lista para consumir han empezado a ganar terreno frente a los formatos familiares que durante años dominaron la cesta de la compra.

No es una transformación casual. La estructura de los hogares españoles está cambiando y, con ella, también lo hacen las necesidades cotidianas de quienes los habitan. Cada vez más personas viven solas y, entre ellas, las mujeres tienen un peso especialmente relevante a partir de cierta edad.

Según el informe La soledad en España, del Observatorio Demográfico CEU-CEFAS, una de cada nueve personas vive sola y el 28% de los hogares son unipersonales.

La tendencia, además, está lejos de haber tocado techo. El Instituto Nacional de Estadística proyecta que estos hogares aumentarán un 41,86% en los próximos 15 años.

Si cambia la composición de los hogares, cambia también la manera de llenar la nevera. La compra deja de estar necesariamente pensada para abastecer a varias personas durante días y empieza a adaptarse a consumos más inmediatos, presupuestos individuales y rutinas domésticas mucho más fragmentadas.

Un perfil femenino

El crecimiento de los hogares unipersonales tiene un marcado componente de género a partir de cierta edad. Entre las españolas de 65 años o más, casi el 30% vive sola, una proporción superior a la de los hombres.

La explicación está ligada, sobre todo, a la viudedad, que es la principal causa de que muchas mujeres residan sin compañía.

En España, una de cada nueve personas vive sola. iStock

Pero vivir sola no implica únicamente una determinada situación residencial. También modifica, en muchos casos, la manera de organizar el día a día: desde la planificación de las comidas hasta la frecuencia con la que se acude a comprar.

Esta realidad demográfica no sólo afecta a la vivienda o a los cuidados, sino también a la forma de comprar y consumir alimentos.

La consecuencia se empieza a percibir en las propias tiendas de alimentos, donde la oferta trata de responder a una sociedad en la que el hogar formado por una sola persona deja de ser una excepción para convertirse en una realidad cada vez más habitual.

La practicidad manda

En paralelo al cambio demográfico, la conveniencia se ha convertido en uno de los grandes motores de compra. La cuestión ya no es únicamente cuánto cuesta un producto, sino cuánto tiempo requiere prepararlo, cuánto ocupa y cuánto riesgo existe de que termine en la basura.

Datos de la consultora Worldpanel by Numerator señalan que 6,9 millones de personas compraron comida en supermercados para consumir fuera del hogar en el último año, mientras que 1,3 millones optaron por comer allí mismo, el doble que el año anterior.

El ritmo de vida también pesa: el 47% de los españoles asegura no tener tiempo libre, y una cuarta parte de las decisiones de consumo se basa en la practicidad.

En ese escenario, los formatos individuales adquieren una lógica evidente. Para quienes viven solas —y deben organizar menús, presupuestos y tiempos sin apoyo—, comprar una cantidad ajustada a una sola persona puede resultar más sencillo que adquirir un formato familiar que obligue a consumir el producto durante varios días o, directamente, termine desperdiciándose.

Gasto diferente

La diferencia no está sólo en el tamaño de los envases. También se refleja en el comportamiento del consumidor. Los datos muestran que el tamaño del hogar influye directamente en la cesta.

Los hogares unipersonales gastan 1,5 veces el importe mensual medio en determinados productos estacionales, aunque el desembolso total sea menor que el de familias grandes.

El dato apunta a una paradoja: vivir solo puede implicar un gasto total inferior al de un hogar numeroso, pero determinados productos resultan proporcionalmente más caros o se adquieren con una frecuencia distinta. La cesta se construye de otra manera y responde a otras prioridades.

Este patrón sugiere una compra más frecuente y adaptada al consumo inmediato, coherente con la proliferación de envases pequeños y platos preparados.

"Es un proceso de individualización que ha tenido lugar en las sociedades desde más o menos los años 80, que han derivado en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el creciente peso de la esfera del consumo y nuevos horarios flexibles", explica Carlos Fernández, profesor de sociología de la Universidad Autónoma de Madrid.

La evolución, por tanto, no puede entenderse sólo como una estrategia de las grandes cadenas. Detrás de los cambios en los lineales hay transformaciones sociales acumuladas durante décadas: nuevas formas de convivencia, horarios menos previsibles y una mayor autonomía de las personas a la hora de decidir qué, cuándo y cuánto consumen.

La inflación es un factor determinante. iStock

Mujeres y responsabilidad

El peso femenino en la gestión cotidiana del hogar sigue siendo notable. Incluso cuando se observa el conjunto de las compras domésticas, las mujeres continúan teniendo un papel determinante en las decisiones que terminan configurando la cesta.

En la provincia de Barcelona, por ejemplo, las mujeres realizan el 62% de las compras domésticas, según datos del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).

El dato ayuda a entender por qué la transformación de los hábitos de compra está estrechamente vinculada a las decisiones de consumo femeninas. No se trata sólo de quién acude a hacer la compra, sino también de quién planifica, compara, decide cantidades y resuelve las necesidades alimentarias del hogar.

Comprar distinto

A esta transformación estructural se suma un factor que en los últimos años ha acelerado el cambio: la inflación. El encarecimiento de la cesta de la compra ha obligado a muchos consumidores a revisar la frecuencia y el tamaño de sus compras, buscando un mayor control sobre cada desembolso.

Un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) citado en el informe 'Tu bolsillo al día' detecta que las compras son ahora más pequeñas y frecuentes, con presupuestos semanales que suelen oscilar entre 25 y 100 euros por persona.

Este fenómeno, descrito como "ahorro improvisado", busca optimizar el gasto sin comprometer la calidad de vida.

En este contexto, la ración individual vuelve a aparecer como una solución práctica, pero también económica y doméstica. "Es una cuestión en la que nosotros tenemos prisa, la ración individual nos supone menos quebraderos de cabeza, la consumimos inmediatamente y hay menos desperdicio que con la ración más grande o familiar", continúa el profesor Fernández.

Para quienes viven solas —especialmente mujeres mayores o trabajadoras con poco tiempo—, la combinación de raciones individuales y compras rápidas encaja con una economía más calculada. La compra deja de responder necesariamente a la lógica de “llenar la despensa” y se acerca más a la de resolver las necesidades concretas de los próximos días.

Adaptación del mercado

La sociedad española se encamina hacia hogares cada vez más pequeños. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), ya hay más de 5,4 millones de personas viviendo solas en el país.

El mercado actual refleja un cambio social profundo. iStock

La industria de la distribución no puede ignorar una transformación de esta magnitud. Ante esta realidad, los supermercados ensayan nuevas estrategias: platos listos para llevar, formatos reducidos y promociones pensadas para consumidores individuales. La oferta se adapta así a una población que compra para sí misma, que dispone de menos tiempo y que, en muchos casos, busca evitar tanto el desperdicio como el gasto innecesario.

No es sólo una respuesta comercial; es un reflejo de un cambio social profundo.

Porque detrás de cada envase de una sola ración hay algo más que una estrategia de marketing. Hay una historia demográfica: la de millones de personas —muchas de ellas mujeres— que han redefinido qué significa hoy vivir, cocinar y llenar la cesta de la compra.