Boticaria García, sobre la importancia de la glicina para la longevidad: "No puede faltar para construir el colágeno"

Semana tras semana, Boticaria García no cesa en su empeño de crear conciencia sobre la longevidad y respecto a la idea de cómo vivir más y mejor adoptando pautas sencillas en la rutina.

En sus últimos vídeos para Magas, ha destacado tips como que es necesario dormir siete horas diarias para conseguir eliminar la basura metabólica; el valor que tiene el magnesio, al que califica como "el manitas del cuerpo"; o que acabar la ducha con unos segundos de agua fría tiene premio.

Y no, no es necesario sumergirse en una bañera llena de cubitos de hielo para lograr el mismo efecto. A esta serie de consejos se une hoy la glicina.

"Seguro que has oído hablar mucho del colágeno pero muy poco de ella", comenta en el arranque de la pieza, para seguir con la idea de que si se quiere hablar de longevidad, quizás sería necesario empezar por este punto.

"El primero es el que sostiene la piel, tus huesos y articulaciones, pero hay un detalle importante: tomarlo no garantiza fabricarlo. Es una molécula enorme y cuando la comes, tu cuerpo la rompe en piezas pequeñas para absorberla. Una de ellas es la glicina", determina, explica a la par que confirma que un tercio del colágeno del cuerpo está formado por esta.

Según sus palabras, este razonamiento es el que se esconde tras las palabras de los expertos en longevidad que prefieren ir directos a la materia prima, "darle al organismo el ladrillo en lugar de una estructura gigante que luego tiene que desmontar".

No obstante, esta premisa implica un problema que ella define con un ejemplo claro: "Hoy vivimos en números rojos de glicina".

Los suplementos se han colado en muchas rutinas alimentarias. Foto de Kateryna Hliznitsova en Unsplash

Y es que, tal y como aclara, producimos unos tres gramos al día, pero necesitamos cerca de 15. El desfase entre una cantidad y otra es brutal.

"Antes la obteníamos de caldos de huesos, de la piel, cartílagos o carnes con ternillas, alimentos que hoy casi han desaparecido de la dieta", expresa, reclamando en parte a esa vuelta a la cocina tradicional que también se predica desde los ambientes gastro.

En este contexto suele aflorar el concepto de suplementación, algo a lo que la experta alude en su discurso, comentando que "se puede valorar" para terminar con una simple recomendación: "Si hablamos de longevidad, recuerda, no basta con pensar en el colágeno. Vigila que no falte el ladrillo que lo construye: la glicina".

Una semana más, la libreta con anotaciones para sobrellevar de la mejor forma posible el paso de los años sigue engrosándose con gestos que comienzan en el presente y que, sin duda, tendrán su eco en el futuro.