Fitboxing, la disciplina híbrida de moda que combina fuerza con cardio en menos de 1 hora y mejora la calidad de vida

Durante años, el entrenamiento de fuerza ha dominado gimnasios y rutinas deportivas. Ganar masa muscular, tonificar el cuerpo o mejorar el rendimiento físico parecían objetivos suficientes para mantenerse en forma.

Más allá de quemar calorías, sus defensores destacan beneficios que alcanzan al metabolismo, el cerebro, el estado cardiovascular e incluso un mejor envejecimiento.

Sin embargo, la investigación científica y los especialistas en ejercicio coinciden cada vez más en que la salud requiere una visión más amplia.

La combinación de fuerza y resistencia aeróbica emerge como la fórmula más completa para mejorar la calidad y esperanza de vida.

En ese contexto han ganado protagonismo las llamadas prácticas híbridas, capaces de integrar diferentes capacidades físicas en una misma sesión.

Entre ellas destaca el fitboxing, una disciplina inspirada en el boxeo sin contacto que alterna secuencias de golpeo sobre un saco con ejercicios funcionales de fuerza y periodos de alta intensidad.

Según explica Alicia Salcedo, doctora en Bioquímica y Biología Molecular e investigadora de Salud y Deporte en la Fundación Hit4Change, "el atractivo de esta modalidad no reside únicamente en la mejora que supone de la condición física, sino en la cantidad de sistemas biológicos que activa de forma simultánea".

Alicia Salcedo, doctora en Bioquímica y Biología Molecular e investigadora de Salud y Deporte en la Fundación Hit4Change. Cedida

Mientras otros deportes tienden a centrarse en una capacidad concreta, este obliga a trabajar al mismo tiempo el aparato circulatorio, el muscular y el nervioso.

Una 'farmacia interna'

Desde el punto de vista biológico, los beneficios comienzan en el músculo. Durante los intervalos intensos de golpeo, las fibras se contraen con gran fuerza y desencadenan la liberación de mioquinas, moléculas producidas por el propio tejido que actúan como mensajeras en todo el organismo.

Estas sustancias ayudan a modular procesos inflamatorios, favorecen un mejor control de la glucosa y participan en mecanismos asociados a la salud metabólica. En otras palabras, el ejercicio intenso provoca respuestas bioquímicas que repercuten en todo el cuerpo.

Esta capacidad para generar adaptaciones sistémicas explica por qué actividades de alta intensidad están siendo estudiadas como herramientas preventivas frente a enfermedades metabólicas y del corazón.

Más que cardio

Durante años, correr o caminar perdió protagonismo frente al auge del entrenamiento de fuerza.

Sin embargo, los expertos recuerdan que la resistencia cardiorrespiratoria sigue siendo uno de los indicadores más estrechamente relacionados con la longevidad.

"Mejorar la capacidad del organismo para utilizar oxígeno repercute directamente sobre la salud y el bienestar a largo plazo", señala Salcedo.

Este tipo de propuesta aprovecha precisamente los beneficios del trabajo interválico. Los picos de esfuerzo obligan al corazón a bombear con intensidad y favorecen adaptaciones cardiovasculares que mejoran la eficiencia circulatoria.

Además, el cuerpo incrementa su facilidad para producir energía mediante la creación de nuevas mitocondrias —las estructuras celulares encargadas de transformar los nutrientes en la misma—, lo que mejora el metabolismo incluso en reposo.

La práctica de fitboxing es muy versátil. Pexels

La evidencia científica lo respalda. En el estudio The effects of five weeks of kickboxing training on physical fitness (2014) se observó que programas de boxeo interválico de varias semanas pueden reducir significativamente la grasa corporal, aumentar la capacidad pulmonar y los niveles de vitalidad percibidos.

Los resultados son superiores a los obtenidos mediante actividades aeróbicas moderadas como caminar a paso ligero.

El cerebro entrena

Pero si algo distingue a esta actividad de otros formatos HIIT es la exigencia cognitiva que incorpora. No se trata únicamente de moverse rápido.

El practicante debe memorizar secuencias, coordinar brazos y piernas, reaccionar a cambios de ritmo y mantener la sincronización con la música.

Ese desafío constante obliga al cerebro a permanecer atento durante toda la sesión. "Esta combinación de movimiento y concentración funciona como una forma de 'mindfulness en movimiento', ya que reduce el espacio mental disponible para las preocupaciones cotidianas", cuenta la doctora en bioquímica.

En el plano neurobiológico, el ejercicio físico favorece además la producción de BDNF (factor neurotrófico derivado del cerebro), una proteína relacionada con la plasticidad neuronal.

Los investigadores la consideran esencial para fortalecer la memoria, mejorar la capacidad de aprendizaje y proteger frente al deterioro cognitivo asociado a ir cumpliendo años.

Contra el envejecimiento

Los beneficios también parecen extenderse a la prevención del deterioro físico asociado a la edad.

La combinación de fuerza y trabajo cardiovascular se relaciona con una reducción significativa del riesgo de mortalidad y con una mejor conservación de la masa muscular y la densidad ósea.

En el caso concreto del fitboxing, el impacto controlado contra el saco añade un estímulo mecánico que favorece el mantenimiento de los huesos.

Por ello, estudios como Boxing-based exercise for health: a systematic review (2015) sugieren que este tipo de sesiones pueden resultar especialmente interesantes para personas mayores de 50 años o para mujeres en la menopausia, etapas en las que aumenta el riesgo de pérdida de masa ósea y muscular.

La investigación más reciente incluso apunta a efectos sobre los llamados marcadores de envejecimiento biológico.

Sesión de entrenamiento en Brooklyn Fitboxing. Cedida

Algunos trabajos han observado que programas cortos de ejercicio de alta intensidad pueden producir cambios celulares asociados a una reducción de la edad biológica medida mediante indicadores epigenéticos.

Hay que disfrutar

Más allá de la fisiología, existe otro factor que los investigadores consideran decisivo: la adherencia. Ningún entrenamiento ofrece beneficios si se abandona a las pocas semanas.

En este aspecto, el componente social de esta disciplina puede marcar diferencias. Las clases colectivas, el ritmo musical y la sincronización de movimientos generan una sensación de pertenencia que favorece la motivación y la continuidad.

La práctica grupal reduce además el aislamiento social y convierte el ejercicio en una experiencia compartida.

A ello se suma una recompensa emocional inmediata. El gesto de golpear el saco proporciona una vía eficaz para liberar tensión acumulada y reducir el estrés percibido.

Se trata de una actividad que permite desconectar de las preocupaciones diarias y salir de la sesión con una sensación de bienestar prácticamente instantánea.

Falta de tiempo

En una sociedad donde la principal barrera para hacer ejercicio suele ser la falta de tiempo, la capacidad de concentrar múltiples beneficios en menos de una hora resulta especialmente atractiva.

Por ello, cada vez más especialistas defienden estas prácticas híbridas como una evolución natural del fitness tradicional.

No se trata de sustituir la fuerza ni de recuperar el cardio como única prioridad, sino de encontrar un equilibrio que responda mejor a las necesidades reales del organismo.

En ese escenario, disciplinas como el fitboxing ofrecen una propuesta difícil de igualar: una sola sesión capaz de fortalecer el corazón, desarrollar músculo, estimular el cerebro y aliviar el estrés.

Una combinación que explica por qué se está consolidando como una de las tendencias con mayor respaldo científico y mayor capacidad para mantenerse en el tiempo.