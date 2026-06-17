SHA aborda en Madrid el futuro de la longevidad: de los 'gemelos virtuales' del cerebro a visibilizar la menopausia

Mariel Silva, directora médica de SHA Spain; Rose Claverie, moderadora del evento; Alejandro Bataller, Managing Partner de SHA, Emiliano Santarnecchi, líder de la Unidad de Salud Cognitiva de SHA; y la doctora Jessica Sheperd, ginecóloga y líder de la Unidad de Salud Hormonal Femenina en SHA. Cedida

La conversación sobre longevidad ya no pertenece al terreno de la ciencia ficción ni se limita a intentar vivir más años.

El verdadero desafío, según los expertos reunidos por SHA Masters of Longevity, es vivir mejor: preservar la capacidad cognitiva, anticiparse a los cambios biológicos y transformar la medicina tradicionalmente reactiva en un modelo preventivo y personalizado.

Con ese objetivo, se organizó un encuentro exclusivo en el Club Monteverdi de la capital, que reunió por primera vez en España a dos miembros de su Consejo Científico Internacional.

En concreto, los asistentes fueron el profesor Emiliano Santarnecchi, líder de la Unidad de Salud Cognitiva, neurocientífico y profesor asociado en la Harvard Medical School; y la doctora Jessica Shepherd, especialista internacional en salud femenina, ginecología y longevidad, además de autora de Generation M: Living Well in Perimenopause and Menopause (Union Square & Co., 2024).

Moderado por la periodista francesa Rose Claverie, el foro transcurrió entre una exposición inicial de cada experto y, posteriormente, preguntas del público.

Durante la apertura, Alejandro Bataller, Managing Partner de la compañía, recordó que el origen del proyecto nació precisamente de una experiencia personal y de la búsqueda de un enfoque diferente frente a la dolencia.

Alejandro Bataller, Managing Partner de SHA. Cedida

"El sistema sólo actúa una vez que el individuo ya está enfermo, es totalmente reactivo. El enfoque está en tratar la sintomatología y no en descubrir cuál ha sido la problemática, la raíz que te ha llevado a esa circunstancia para conseguir evitarla", explicó Bataller.

La historia de esta propuesta, según relató, comenzó con una necesidad familiar. Tras el diagnóstico de cáncer de colon de su padre y años de problemas digestivos sin una respuesta definitiva, ambos descubrieron la medicina funcional integrativa y un nuevo paradigma basado en el estilo de vida, la alimentación y la prevención.

El camino no fue sencillo. El proyecto nació en 2008, coincidiendo con una profunda crisis económica y en un momento en el que conceptos como wellness o longevidad apenas tenían presencia en España.

"La primera semana tuvimos un único huésped, después de un año promocionándolo", recordó. Sin embargo, la perseverancia permitió que la iniciativa evolucionara hasta convertirse en un referente internacional: más de 120.000 personas de todo el mundo han pasado por sus programas y aproximadamente la mitad de ellas repiten cada año.

"Cuando estás liderando un sector la responsabilidad es mucho mayor porque quieres estar en la máxima vanguardia. En 20 años no hemos hecho reparto de dividendos; cada vez que vemos el resumen del año pensamos en qué vamos a invertir, en cómo seguir mejorando", señaló.

Actualmente cuentan con dos sedes: España (en la Costa Mediterránea) y México (en la Riviera Maya), donde los visitantes se sumergen en un auténtico oasis de salud. Además, tienen proyectada la apertura de SHA Emirates para 2027.

El panel de expertos en el Club Monteverdi de Madrid. Cedida

Hormonas femeninas

La primera gran conversación del encuentro estuvo centrada en la salud femenina y en la necesidad de cambiar la narrativa alrededor de la menopausia.

La doctora Jessica Shepherd explicó que durante décadas esta etapa vital se ha tratado desde el silencio o incluso desde la vergüenza, cuando en realidad forma parte natural del proceso biológico de las mujeres.

"Todas, el 100%, pasarán por ello. Lo maravilloso es que hoy contamos con herramientas y recursos que nos permiten compensar o ayudar a minimizar el impacto de esas fluctuaciones hormonales", afirmó la experta.

Para ella, la clave está en ofrecer información y permitir que cada cual pueda tomar decisiones sobre su salud con conocimiento. La menopausia no debe entenderse como una pérdida inevitable de calidad de vida, sino como una transición en la que existen estrategias para mejorar el bienestar físico y emocional.

"Esa etapa de la vida era algo de lo que había que avergonzarse. Y creo que tiene mucho que ver con la forma en la que valoramos a las mujeres a nivel global. Estamos aquí para cambiar esa narrativa", explicó.

Uno de los puntos centrales de su intervención fue el papel de las hormonas. Según la especialista, su importancia no se limita al alivio de síntomas como los sofocos, los sudores nocturnos o los cambios de humor, sino que puede tener implicaciones más amplias relacionadas con la perdurabilidad y la salud cerebral.

Pero la doctora insistió en que vivir más no depende de una única intervención. La combinación entre nutrición, ejercicio, sueño y hábitos sostenidos es fundamental. "El movimiento es medicina", declaró.

La obstetra destacó especialmente la importancia de desarrollar masa muscular y fortalecer los huesos mediante ejercicios de resistencia, ya que la disminución hormonal puede afectar ambos aspectos.

"Para las mujeres de 30 años no se trata necesariamente de comenzar a tomar sustitutivos, sino de pensar en la preparación para el futuro. Aumentar progresivamente el consumo de proteínas, mejorar el sueño y empezar con el entrenamiento de fuerza", añadió.

Alejandro Bataller, Mariel Silva, Emiliano Santarnecchi y Jessica Sheperd durante su ponencia. Cedida

El cerebro y la salud

La segunda parte del encuentro estuvo protagonizada por el profesor Emiliano Santarnecchi, quien planteó una de las grandes paradojas actuales: medimos casi todos los aspectos de nuestro cuerpo, pero apenas conocemos el estado de nuestro encéfalo.

"Una de cada tres personas en Estados Unidos utiliza un dispositivo —como un anillo o un reloj— para medir algún parámetro. Pero nadie estudia nada relacionado con su cerebro", explicó.

Para el neurocientífico residente en Boston, esta situación resulta sorprendente, porque "creo que podemos estar de acuerdo en que es el activo más valioso que tenemos en nuestra vida: en el plano familiar, profesional, en todos los ámbitos. Deberíamos cuidarlo".

Santarnecchi explicó que uno de los grandes retos actuales es diferenciar entre herramientas comerciales y métodos realmente validados científicamente. Muchas aplicaciones ofrecen puntuaciones cognitivas, pero todavía no cuentan con suficiente respaldo para diseñar intervenciones personalizadas eficaces.

Frente a esta situación, SHA trabaja en desarrollar nuevas herramientas capaces de medir la salud cerebral de manera precisa y aplicable a la población general.

Una de las ideas más innovadoras abordadas durante la jornada fue la posibilidad de crear gemelos virtuales del cerebro: réplicas digitales capaces de ayudar a predecir qué estrategias pueden encajar mejor para cada persona.

"Este órgano funciona mediante redes. El equilibrio entre estas —cómo se comunican entre ellas cuando lo necesitan y, lo que es más importante, cuándo dejan de hacerlo— es lo que hace que un encéfalo sea saludable".

Mariel Silva, Rose Claverie, Alejandro Bataller, Emiliano Santarnecchi y Jessica Sheperd. Cedida

Esta visión supone un cambio profundo frente a la idea tradicional de que el envejecimiento cognitivo es inevitable. Para el experto, la ciencia de los últimos años ha demostrado que el órgano con el que razonamos puede modificarse y mejorar.

"Lo importante no es el número de neuronas, sino las conexiones que haya entre ellas. Ahora sabemos que realmente podemos potenciar la inteligencia, mejorar las capacidades lingüísticas, el razonamiento abstracto y la lógica", aseguró.

La inteligencia artificial tendrá, en este contexto, un papel determinante. Según el italiano, la combinación entre grandes volúmenes de datos, investigación clínica y tecnología permitirá avanzar hacia modelos predictivos capaces de anticipar trayectorias clínicas.

Al cerrar su intervención, quiso aportar lo que considera el consejo por excelencia para mantener la salud: "Concéntrate en la calidad del sueño, medita y piensa mucho. Ese es el mejor ejercicio".

Cultura de la prevención

El encuentro dejó una conclusión compartida por todos los participantes: la longevidad no debe entenderse únicamente como una cuestión de años, sino como una combinación entre calidad de vida, autonomía y capacidad para seguir disfrutando plenamente.

La medicina del futuro, según los expertos de este foro, será más personalizada, preventiva y basada en datos. No esperará a que aparezca la enfermedad, sino que ayudará a cada persona a comprender su propio organismo y actuar con anticipación.

Una nueva cultura de salud empieza precisamente ahí: en la capacidad de conocer el cuerpo, escuchar sus señales y tomar decisiones antes de que sea demasiado tarde.