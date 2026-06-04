Boticaria García, sobre tomar magnesio: "Lo necesitamos para más de 300 reacciones metabólicas a partir de los 50"

A medida que el cuerpo de la mujer viaja hacia la madurez, especialmente al acercarse y adentrarse en la menopausia, las necesidades nutricionales cambian de manera drástica.

Hay que darle al organismo lo que necesita en cada etapa y a partir de los 50 hay un héroe silencioso que interviene en muchas reacciones bioquímicas del organismo y que empieza a escasear justo cuando más se necesita.

Y la pregunta que muchas os hacéis es la siguiente: "¿De verdad tengo que tomar magnesio?". Boticaria García, en su consulta semanal para Magas, podría responder simplemente sí, pero prefiere explicarlo.

Porque estar informada te lleva a tomar mejores decisiones.

Antes de ir corriendo a buscar un suplemento a la farmacia, la experta explica que está presente "en alimentos como legumbres, frutos secos, semillas, verduras de hoja verde o incluso en el cacao puro".

En la actualidad, no todos los alimentos que antes eran ricos en magnesio lo son tanto. iStock

El problema está en que, como ella misma advierte, los suelos donde se planta son cada vez más pobres en minerales y los frutos que da. "Las lentejas de hoy no son como las que comía tu abuela", advierte. Por eso, en ocasiones la correcta alimentación no es suficiente y hay que recurrir a otra alternativa.

Pero, además hay otro gran ladrón de magnesio: el estrés.

"Cuando estás bajo presión, tu cuerpo lo consume más rápido y lo elimina por la orina. Y como necesitamos este mineral para más de 300 reacciones metabólicas a partir de los 50 —cuando el estrés, el sueño irregular o la fatiga empiezan a pasar factura—, mantener buenos niveles del mismo es especialmente más relevante", asegura.

Esta es la razón por la que, en ocasiones, puede valorarse la suplementación. Sin embargo, la divulgadora explica que no todos los magnesios son iguales y sirven para lo mismo.

Bisglicinato. Ideal para la relajación, el estrés y el sueño.

Ideal para la relajación, el estrés y el sueño. Citrato. Muy útil para los músculos, los calambres y el tránsito intestinal.

Muy útil para los músculos, los calambres y el tránsito intestinal. Treonato. El más interesante para la memoria, el foco y la salud cerebral.

El más interesante para la memoria, el foco y la salud cerebral. Formatos como el óxido o algunos cloruros se absorben peor y suelen usarse más como laxantes.

"Recuerda, en nuestro viaje hacia la longevidad, las señales de información sobre suplementos se actualizan constantemente. Busca buenas fuentes", aconseja.

Un supermineral

La razón por la que el magnesio se vuelve tan necesario a cierta edad radica en su impacto directo sobre los síntomas más comunes del declive estrogénico. Por un lado, es un pilar fundamental para la salud ósea, ya que ayuda a fijar el calcio en los huesos y previene la osteoporosis.

Por otro lado, actúa como un "relajante natural" para el sistema nervioso: mejora significativamente la calidad del sueño, ayuda a controlar la ansiedad y los cambios de humor, y reduce la intensidad de los molestos sofocos nocturnos.

Además, ofrece un respaldo crítico a la salud cardiovascular y metabólica, ayudando a mantener la presión arterial bajo control y a mejorar la sensibilidad a la insulina.