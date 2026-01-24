¿Estás cansada o te resfrías con facilidad? 10 señales de que tu cuerpo está inflamado (y te pide ayuda a gritos)

Imagen de archivo de una mujer en un parque. iStock

No es que estés envejeciendo mal. No es que “ya no seas la de antes”. Y no, tampoco es solo estrés, aunque este tenga mucho que ver. Muchas mujeres entre los 40 y los 50 viven con un cuerpo inflamado sin saberlo. Funcionan, aguantan, trabajan, sostienen mucho… pero con una sensación constante de cansancio, pesadez y falta de claridad que se va normalizando con el tiempo.

La inflamación no siempre se manifiesta como dolor. A menudo es silenciosa, sostenida y sistémica. Y cuando se mantiene en el tiempo, empieza a afectar a todo: energía, peso, digestión, sistema inmune y también a la mente.

Estas son 10 señales claras de que tu cuerpo puede estar inflamado, y de que quizá ha llegado el momento de empezar a cuidarte con otra mirada.

1. Te levantas cansada, incluso después de dormir

Duermes, pero no descansas. Te levantas con sensación de cuerpo pesado, como si la noche no hubiera servido para recuperar. Cuando hablamos de inflamación sistémica, nos referimos a esto: no es un problema localizado, no está solo en el intestino, en las articulaciones o en la cabeza.

Está en todo el organismo a la vez. El cuerpo entero funciona en un estado de alerta bajo, pero constante, incluso de noche, cuando debería reparar y resetear. No es pereza. Es fisiología.

2. Acumulas grasa, sobre todo en el abdomen, aunque comas “normal”

No has cambiado tanto tu forma de alimentarte, pero tu cuerpo sí ha cambiado. La tripa se inflama, el abdomen se endurece y la ropa empieza a apretar donde antes no lo hacía. ¿Serán las hormonas? Puede.

La inflamación altera la forma en la que las células gestionan la energía y cómo se comportan esas hormonas. El cuerpo entra en modo protección, no en modo quema. Y en la mujer, ese cambio suele reflejarse especialmente en la zona abdominal. Comer menos no suele ayudar.

3. Digestiones lentas, pesadas o impredecibles

Gases, hinchazón, digestiones eternas, sensación de comida “parada”. Aquí puede aparecer la microbiota, pero no como causa única, sino como parte de un sistema que no está funcionando de forma coordinada.

Cuando el cuerpo está inflamado de manera global, la digestión deja de ser eficiente y se convierte en una tarea costosa. No es solo lo que comes. Es que a tu cuerpo le cuesta digerirlo.

4. Te cuesta concentrarte y pensar con claridad

Lees lo mismo varias veces. Te cuesta tomar decisiones. Notas la cabeza espesa. La inflamación sistémica también afecta al cerebro. De hecho, se sabe que los procesos inflamatorios sostenidos interfieren con la comunicación neuronal y con la producción de energía a nivel cerebral.

Imagen de archivo de una mujer cansada. iStock

5. Estás más irritable o emocionalmente reactiva

Saltas por cosas pequeñas. Te notas menos paciente, más sensible, más cansada emocionalmente. Cuando el cuerpo está inflamado, el sistema nervioso se vuelve más reactivo.

Todo se vive con menos margen. No porque “no sepas gestionar tus emociones”, sino porque tu fisiología está agotada.

6. Te resfrías con facilidad o encadenas infecciones leves

Nada grave, pero nunca terminas de estar del todo bien. La inflamación crónica desgasta al sistema inmune. Es como si estuviera ocupado apagando pequeños incendios internos y tuviera menos recursos para defenderte de lo externo.

7. Retienes líquidos y te notas hinchada sin motivo claro

Piernas pesadas, dedos hinchados, cara más inflamada por la mañana. La inflamación sistémica altera el equilibrio de líquidos y favorece la retención, especialmente en mujeres con altos niveles de estrés mantenido. No es solo hormonal. Es el cuerpo pidiendo alivio.

8. Tienes antojos constantes de dulce, café o estimulantes

Aquí aparece el cansancio celular. No es una metáfora. Es literal. Las células, cuando llevan tiempo funcionando en un entorno inflamado, producen energía de forma menos eficiente. Y entonces el cuerpo pide atajos: azúcar, cafeína, estímulos rápidos que le den esa energía que le falta.

No es falta de fuerza de voluntad. Es una señal de que las células están agotadas.

9. Haces ejercicio… y te deja peor que antes

Este punto suele desconcertar mucho. Para un día que te animas a hacer algo de deporte, sales a caminar rápido, haces una clase intensa o vuelves al gimnasio… y al día siguiente estás más cansada, más inflamada o incluso con dolor.

Cuando hay inflamación de base, el cuerpo no siempre tolera bien el ejercicio exigente. Necesita primero regulación, descanso y apoyo, no más presión. Más intensidad no siempre es la solución. A veces es justo lo contrario.

10. Sientes que tu cuerpo va por un lado y tú por otro

La señal más clara. La sensación de que tu cuerpo ya no responde igual a lo que antes funcionaba. Como si hubiera una desconexión entre lo que haces y lo que necesitas. Y no, no es casualidad.

¿Y ahora qué?

La inflamación sistémica no se corrige con dietas extremas ni con más disciplina. Tampoco con soluciones rápidas. Se aborda de forma global, entendiendo cómo se relacionan el descanso, la alimentación, el estrés, el movimiento y el sistema nervioso.

Por eso, muchas mujeres no mejoran hasta que se ponen en manos de un profesional que mire el cuerpo como un todo, no por partes. Alguien que no trate síntomas sueltos, sino el contexto completo en el que ese cuerpo lleva años funcionando.

No se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de empezar a cuidarte con inteligencia y perspectiva. Porque un cuerpo inflamado no está fallando. Está cansado de sostener demasiado durante demasiado tiempo. Y cuando se le da lo que necesita, responde.