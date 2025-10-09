Boticaria García aclara la eterna duda sobre los frutos secos: "Come los que quepan en la palma de la mano"

La farmacéutica posa durante el rodaje de su vídeo para Magas. Esteban Palazuelos

A veces es inevitable picar entre horas. Y cuando el cuerpo hace sus llamadas hay que hacerle caso. Muy atrás quedaron esa especie de normas restrictivas que invitaban a ignorarlo.

No obstante, es real que si el estómago comienza a rugir, lo mejor es alimentarlo de buena forma y dejando de lado las calorías vacías.

Para marcar la pauta en torno a ello, no hay nada mejor que los consejos de una experta en la materia. Y Boticaria García, además de ser farmacéutica y un largo etcétera, también es nutricionista.

En su última pieza para Magas, la divulgadora aclara una duda que muchas veces ronda la cabeza: ¿cuántos frutos secos hay que comer de forma diaria? Esa propuesta que se puede convertir en un delicioso snack.

La respuesta es sencilla y se mide muy fácilmente, ya que, según sus palabras, la cantidad idónea es aquella que quepa en la palma de la mano.

¿Y a cuánto equivale esto? "Son unos 20 o 30 gramos al día, lo que traducido a la vida real significa cinco o seis piezas grandes, en el caso de las nueces o nueces de Brasil; o un puñadito de unas 15 o 20 unidades de variedades pequeñas".

En este último caso, la experta se refiere a anacardos, avellanas, almendras o pistachos, por ejemplo.

Sin embargo, cuando se hacen estos apuntes, aflora además otra duda, y es que es habitual escuchar que los frutos secos tienen mucha grasa. Boticaria García igualmente se pronuncia al respecto en su último vídeo para la publicación: "Es cierto, la tienen, pero es de calidad", comenta en la grabación.

Por otro lado, la nutricionista aporta también algunas ideas sobre cómo incluirlos en la dieta, ya que no solo se puede vivir a base de snacks. De hecho, ella recomienda hacerlo utilizándolos como toppings en las ensaladas.

Ejemplo de un plato sano con anarcados. Foto de ABHISHEK HAJARE en Unsplash

"De este modo conseguimos fibra, minerales, proteína vegetal y grasas que ponen nuestro corazón contento", explica de forma animada y afable.

Por último, finaliza aconsejando lo siguiente: "Haz un hueco a los frutos secos. Y recuerda, para estar más sano, come los que quepan en tu mano", termina con una rima que seguro que hace que todo el mundo tome buena nota de este truco y que jamás se olvide.

En cualquier caso, y como ella misma siempre recuerda, ante cualquier duda de un ámbito u otro, lo mejor es optar por confiar en los profesionales.