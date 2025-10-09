Boticaria García aclara la eterna duda sobre los frutos secos: "Come los que quepan en la palma de la mano"
La farmacéutica y nutricionista tiene claro que optar por estos alimentos es una buena forma de tener contento al corazón.
A veces es inevitable picar entre horas. Y cuando el cuerpo hace sus llamadas hay que hacerle caso. Muy atrás quedaron esa especie de normas restrictivas que invitaban a ignorarlo.
No obstante, es real que si el estómago comienza a rugir, lo mejor es alimentarlo de buena forma y dejando de lado las calorías vacías.
Para marcar la pauta en torno a ello, no hay nada mejor que los consejos de una experta en la materia. Y Boticaria García, además de ser farmacéutica y un largo etcétera, también es nutricionista.
En su última pieza para Magas, la divulgadora aclara una duda que muchas veces ronda la cabeza: ¿cuántos frutos secos hay que comer de forma diaria? Esa propuesta que se puede convertir en un delicioso snack.
La respuesta es sencilla y se mide muy fácilmente, ya que, según sus palabras, la cantidad idónea es aquella que quepa en la palma de la mano.
¿Y a cuánto equivale esto? "Son unos 20 o 30 gramos al día, lo que traducido a la vida real significa cinco o seis piezas grandes, en el caso de las nueces o nueces de Brasil; o un puñadito de unas 15 o 20 unidades de variedades pequeñas".
En este último caso, la experta se refiere a anacardos, avellanas, almendras o pistachos, por ejemplo.
Sin embargo, cuando se hacen estos apuntes, aflora además otra duda, y es que es habitual escuchar que los frutos secos tienen mucha grasa. Boticaria García igualmente se pronuncia al respecto en su último vídeo para la publicación: "Es cierto, la tienen, pero es de calidad", comenta en la grabación.
Por otro lado, la nutricionista aporta también algunas ideas sobre cómo incluirlos en la dieta, ya que no solo se puede vivir a base de snacks. De hecho, ella recomienda hacerlo utilizándolos como toppings en las ensaladas.
"De este modo conseguimos fibra, minerales, proteína vegetal y grasas que ponen nuestro corazón contento", explica de forma animada y afable.
Por último, finaliza aconsejando lo siguiente: "Haz un hueco a los frutos secos. Y recuerda, para estar más sano, come los que quepan en tu mano", termina con una rima que seguro que hace que todo el mundo tome buena nota de este truco y que jamás se olvide.
En cualquier caso, y como ella misma siempre recuerda, ante cualquier duda de un ámbito u otro, lo mejor es optar por confiar en los profesionales.