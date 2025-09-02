Pablo Ojeda, nutricionista: "Esta es mi receta de calamares favorita. Tardas 10 minutos y es mucho más sana"

0 votos

Comensales: 2

De acuerdo con un estudio publicado en Scientific Reports, revista del grupo editorial Nature, España se encuentra entre los países con mayor consumo de estos calamares, junto con Japón, China y Corea del Sur.

Estos datos no son sorprendentes si tenemos en cuenta que estos moluscos son uno de los aperitivos más populares de nuestro país y el plato típico de la capital es el bocadillo de calamares. ¿Los motivos? Su asequibilidad, su influencia y versatilidad.

Sin embargo, este último motivo se queda corto teniendo en cuenta que la gran mayoría de las veces que consumimos calamares son de la misma forma: fritos. Por ello, siempre viene bien tener nuevas recetas que poder imitar, como la que ofrece el nutricionista Pablo Ojeda.

El experto ha ofrecido en su perfil de Instagram una receta de calamar a la plancha con mayonesa de albahaca. Una receta que, además de fácil de hacer, es mucho más saludable que la versión típica.

Ingredientes Ingredientes para unos calamares con mayonesa de albahaca 3 calamares frescos

1 diente de ajo entero y 1/2 para la mayonesa

Perejil fresco

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Aceite de girasol

Zumo de limón

Hojas de albahaca frescas Paso 1 Lava los calamares, quítales la piel y ábrelos por la mitad. Después, sécalos con papel de cocina. Paso 2 Con un cuchillo afilado, haz cortes superficiales en diagonal por un lado del calamar, formando rombos. Esto ayuda a que no se encojan. Paso 3 En una sartén con un chorro de oliva y ajo picado, dora los calamares. Paso 4 Cocina a fuego medio-alto durante 2-3 minutos hasta que estén dorados y tiernos. Paso 5 En un vaso de batidora coloca el huevo, el medio diente de ajo, el zumo de limón, la sal, la pimienta y las hojas de albahaca. Paso 6 Añade el aceite de girasol y bate la mezcla hasta que emulsione. Añade un poco de aceite de oliva y vuelve a batir hasta que quede una mezcla cremosa. Paso 7 Sirve los calamares con la mayonesa.

¿Por qué comer calamares?

Aparte de tener un gran valor gastronómico, los calamares son una excelente fuente de proteínas de alta calidad, esenciales para la reparación y el crecimiento muscular.

Por cada 100 g de calamar cocido obtenemos alrededor de 17 gramos de proteínas —según datos de la Fundación Española de la Nutrición—, lo que lo convierte en una opción nutritiva para quienes buscan mantener una dieta equilibrada.

Además, su contenido de grasas es muy reducido, con menos de 1.5 gramos por cada 100 g, lo que ayuda a reducir el consumo de calorías y grasas saturadas.

Una de las propiedades más destacadas de los calamares es su contenido en ácidos grasos omega-3, conocidos por sus beneficios para la salud cardiovascular, ya que contribuyen a reducir los niveles de colesterol malo (LDL) y aumentar el colesterol bueno (HDL).

También son ricos en vitaminas del complejo B, especialmente B12, importante para el sistema nervioso y la formación de glóbulos rojos, y vitamina B6, que ayuda al metabolismo energético.

Los calamares también aportan minerales esenciales como el fósforo, relevante para la salud ósea, y el selenio, que actúa como antioxidante y protege al cuerpo del daño celular. Asimismo, son una fuente de hierro, necesario para prevenir la anemia, y cinc, que es importante para el sistema inmunológico.