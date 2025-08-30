Eva Arguiñano (65) chef española, alto y claro: "No escurrir el atún es el mayor error al hacer ensaladilla"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 4

Lo tenemos claro: hay días en los que el calor te incita a comer platos fresquitos, que ya tengas hechos y que, por supuesto, estén deliciosos. Pero hay un "selecto club" de manjares que, aunque refrescantes, apetecen en cualquier momento y uno de ellos es, la ensaladilla rusa.

Tan fresquita y rápida de preparar, como versátil y deliciosa en cualquier momento, esta receta tan protagonista de la gastronomía española tiene muchas vertientes y modos de prepararla. Aunque, sin duda, bien merece dedicar unos 30 minutos de nuestra vida para prepararla como los mejores chefs.

Siendo honestos, la ensaladilla rusa en ocasiones se puede convertir en un plato muy pesado si no prestamos la atención que merece uno de sus ingredientes estrella: el atún. Para todos es un imprescindible de este plato, pero hay que saber incorporarlo de la manera correcta.

Si en alguna ocasión te has preguntado por qué tu ensaladilla no queda perfecta, como bien podría ser la de tu madre, puede que el secreto esté en no escurrir por completo el aceite de oliva utilizado en la receta original. Así lo confirma la chef Eva Arguiñano, señalándolo como uno de los errores más frecuentes al elaborar este plato.

"La clave está en el atún y en cómo lo tratas", afirma la reputada cocinera, jefa de repostería del restaurante de su hermano, Karlos Arguiñano, en Zarauz. Porque no se trata solo de elegir una buena conserva de atún, sino de saber escurrirla correctamente.

La importancia del atún en la ensaladilla

Arguiñano explica que "el mayor error que cometemos es dejar parte del aceite del atún en la mezcla". Es, precisamente, ese exceso de grasa lo que "emborrona los sabores". Y además, añade: "Hace que la mayonesa se vuelva demasiado densa y convierte una receta fresca en un plato pesado".

Teniendo en cuenta que el gran error que muchísimos cometemos al elaborar la ensaladilla rusa, la solución de la cocinera y presentadora es desmenuzar el atún con un tenedor y apretarlo bien para eliminar hasta la última gota de aceite.

Olvida echar el atún directamente desde la lata a la mezcla de los ingredientes que componen la ensaladilla. "Parece un gesto menor, pero cambia por completo la textura y el sabor final", asegura. El resultado es una ensaladilla más ligera, equilibrada y sabrosa, donde los ingredientes se abrazan, sin resaltar uno por encima de otro

La ensaladilla rusa perfecta

Para Arguiñano, el secreto del éxito de la ensaladilla perfecta no termina ahí. La versión de ensaladilla que Eva prepara en su programa Cocina Abierta tiene además una serie de claves que conviene tener en cuenta si quieres triunfar con esta receta en casa.

Ingredientes Ingredientes para la ensaladilla rusa 2 latas de atún en aceite de oliva, muy bien escurridas

3 huevos

1 cebolleta tierna grande (o dos pequeñas)

2-3 patatas medianas

1 tomate grande pelado en dados

Sal (al gusto)

Vinagre

Aceite de oliva

4 cucharadas soperas de mayonesa (mejor si es casera) Paso 1 Cuece los huevos durante 10 minutos exactos a partir de que empiecen a hervir. Paso 2 Abre las latas de atún y presiona bien con un tenedor para escurrir todo su aceite. Desmígalo por completo con el mismo tenedor. Este paso es clave para que la ensaladilla no quede aceitosa ni pesada. Paso 3 Corta la cebolleta tierna en trocitos. Si te resulta muy fuerte, puedes dejarla unos minutos en agua fría antes de escurrir y mezclar. Paso 4 Cuece las patatas hasta que estén tiernas durante unos 10-12 minutos. Escúrrelas a continuación y déjalas enfriar. Paso 5 Trocea el resto de los ingredientes en dados (tomate, huevos...) Paso 6 En un bol grande, mezcla todos los ingredientes y añade 3-4 cucharadas de mayonesa para mezclar bien todo. Pero no bañes la ensaladilla en la salsa. Paso 7 Añade el aliño a tu gusto. Paso 8 Deja reposar la mezcla en el frigorífico, al menos 1 hora. Paso 9

La chef, como consejo extra, ofrece, según quieras en su "versión plato" o bien si es para un sándwich.

Para la primera alternativa, coloca primero una cama de lechuga en juliana, sirve una porción de ensaladilla encima y decora con un poco de huevo cocido en rodajas y un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Si lo prefieres para hacer un delicioso sándwich delicioso y listo para comer en cualquier momento, tan solo tendrás que repartir la ensaladilla entre dos rebanadas de pan y estará a punto para llevarte a cualquier plan de verano.

Sobre todo, recuerda el consejo de Eva Arguiñano para una ensaladilla rusa perfecta: menos es más. Con poco aceite y la mayonesa justa, se disfruta mucho más del sabor del atún y el huevo. No te empacha y te resultará más ligera.