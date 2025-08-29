Maribel Verdú, 54 años, alto y claro sobre su rutina para mantenerse joven: "Bebo vino, fumo y me encanta el tequila"

A sus 54 años, Maribel Verdú no necesita carta de presentación. Se trata de una de las actrices más reconocidas de nuestro país, gracias a su impecable carrera desde que comenzara a los 13 años trabajando como modelo en campañas publicitarias, hasta convertirse en la estrella que hoy todos conocemos.

Su trabajo va acompañado de un impecable físico que mantiene desde sus inicios. Toda ella es una mezcla de figura envidiable, piel luminosa y energía que contagia. Pero la madrileña no duda en reconocer que todo ello es fruto de la constancia, los hábitos sencillos y una filosofía de vida equilibrada con los que desafía el paso del tiempo.

Combina su rutina diaria con ejercicio moderado, meditación, suplementación y pequeños placeres gastronómicos, que se han convertido en su mejor secreto de belleza, tal y como ha confesado varias veces en diferentes entrevistas.

Si algo demuestra la actriz es que la belleza no está en la perfección, sino en la constancia. Pasados los 50, Verdú se cuida, pero sin renunciar a lo que le gusta. Su piel luminosa y su vitalidad son fruto de un estilo de vida equilibrado que apuesta por la salud física y emocional.

Con este estilo de vida, la actriz deja claro es que el verdadero secreto de belleza está al alcance de todas: constancia, equilibrio y, sobre todo, ganas de empezar cada día con energía renovada. No en vano, una de sus frases favoritas es que la mejor rutina de belleza es tan sencilla como tener siempre una sonrisa en la cara.

Rutina matinal de Maribel Verdú

El día de Verdú no empieza sin un zumo de mandarina recién exprimido. Aunque reconoce que no le gusta la fruta, "solo tomo mandarina y mango cuando viajo a México", ha convertido este gesto en un ritual imprescindible.

"La mandarina es muy dulce, me encanta empezar así la mañana", confesaba. Eso sí, para compensar el bajo consumo de fruta, la actriz recurre a suplementos nutricionales que le ayudan a mantener el equilibrio.

Deja claro que la primera hora del día es clave en la vida de Maribel Verdú. Antes de enfrentarse a un rodaje, una entrevista o un viaje, dedica tiempo a meditar y moverse un poco. "Por la mañana medito y entreno, así afrontas el día de otra manera, te sientes mejor", asegura.

Esa combinación de calma mental y activación física es su secreto para mantener no solo el físico, sino también el ánimo. En tiempos en los que el estrés y la ansiedad marcan el ritmo de la vida moderna, Verdú defiende la importancia de parar, respirar y cuidar la mente.

Su secreto beauty: el yoga

Más allá del gimnasio, Maribel Verdú ha encontrado en el yoga una herramienta indispensable. Lo practica desde hace años y lo considera parte fundamental de su bienestar.

Entre sus beneficios, la actriz destaca la reducción del estrés, la mejora de la flexibilidad y la corrección de la postura. Los expertos coinciden en que el yoga fortalece músculos clave, protege la columna, mejora la concentración y ayuda a dormir mejor.

Maribel no lo ve como una moda pasajera, sino como una filosofía de vida. Y la constancia ha dado sus frutos: su cuerpo tonificado y su energía vital son la prueba de que la práctica regular de esta disciplina marca la diferencia.

Entrenamiento dos veces por semana

El yoga no es la única forma en la que la actriz cuida su físico. Verdú confiesa que también practica fuerza funcional un par de veces por semana, incluso cuando viaja. Utiliza herramientas como el TRX, las bandas elásticas o el fitball, que le permiten trabajar la resistencia, el equilibrio y la coordinación en cualquier lugar.

No busca obsesionarse con los resultados, sino mantener un cuerpo activo, fuerte y saludable. Lo resume de forma sencilla: "Camino muchísimo y entreno fuerza dos veces por semana. Allá donde esté, siempre encuentro la manera".

De hecho, caminar es otro de sus hábitos imprescindibles. Como recomienda la Organización Mundial de la Salud, alcanzar los famosos 10.000 pasos diarios es suficiente para mantenerse activa, controlar el peso y favorecer el bienestar emocional.

Dieta realista y equilibrada

La sinceridad de Maribel Verdú es otra de las claves de su éxito. A diferencia de otras celebrities que presumen de dietas imposibles, la actriz reconoce que disfruta de sus caprichos. Un buen bocadillo de salchichón, una copa de vino o un tequila ocasional forman parte de su vida, y no piensa renunciar a ello.

Tiene claro que su filosofía es compensar. Si un día disfruta de esos placeres, lo equilibra con ejercicio, suplementación y meditación. No se trata de prohibirse nada, sino de mantener un estilo de vida sostenible en el tiempo.

"Bebo vino, fumo y me encanta el tequila y el mezcal… Así que me dedico a compensar todo en la vida", declaraba en una reciente entrevista con esa actitud cercana y realista la convierte en una inspiración. No busca la perfección, sino la constancia.

La importancia de la salud mental

En un mundo en el que la belleza suele reducirse a cremas y tratamientos, Maribel Verdú recuerda que el verdadero secreto está en la mente. La actriz insiste en que el autocuidado emocional es tan importante como el físico.

El yoga y la meditación le ayudan a mantener la calma en medio de agendas apretadas y rodajes exigentes. Pero también reivindica algo tan básico como caminar, sonreír y agradecer. Para ella, la felicidad es el mejor cosmético.

Lo que más atrae de la rutina de Maribel Verdú es que es realista y accesible. No se trata de tratamientos exclusivos ni de secretos imposibles de imitar. Se basa en pequeños gestos que cualquiera puede adoptar.