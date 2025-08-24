Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Esta receta de arroz es una de mis favoritas. Es muy sencilla y antiinflamatoria”
La chef y jurado de MasterChef ha colaborado con Elisa Blázquez, nutricionista, para ofrecer una receta muy beneficiosa, rica y sencilla.
- Total: 30 min
- Comensales: 2
La inflamación es una respuesta del sistema inmunológico que ocurre cuando las células han sido dañadas. Se trata de una reacción normal del organismo para protegerse de las agresiones; sin embargo, cuando este proceso se mantiene en el tiempo, favorece la aparición de enfermedades cardiovasculares, obesidad o diabetes, entre otras muchas consecuencias.
Si hay algo que influye poderosamente en la inflamación es la dieta. Una alimentación rica en grasas saturadas y azúcar, abundante en productos ultraprocesados y muy energéticos, se considera proinflamatoria. Por otro lado, las verduras, grasas saludables y el pescado son antiinflamatorios.
Son precisamente estos ingredientes los que utiliza la chef Samantha Vallejo-Nágera en su receta. Acompañada de la nutricionista Elisa Blázquez, ambas han elaborado una receta de arroz con salmón, brócoli y guacamole que, además de ser muy beneficiosa, es fácil de elaborar.
Ingredientes
Ingredientes para el arroz con salmón
-
300 g de salmón salvaje fresco
-
150 g de arroz integral o basmati
-
1 aguacate maduro
-
1 brócoli (unos 250 g)
-
1/2 cebolla morada
-
1 lima
-
Cilantro fresco picado
-
2 dientes de ajo
-
Un puñado de anacardos naturales
-
Aceite de oliva virgen extra
-
Especias al gusto (cúrcuma, ajo en polvo, orégano, albahaca, sal y pimienta)
Paso 1
En primer lugar, vamos a marinar el salmón. Corta el pescado en dados y prepara la marinada.
Paso 2
Prepara una marinada con 1 diente de ajo picado, 1 cucharada de AOVE, un chorrito de lima, sal y pimienta.
Paso 3
Mezcla bien y sumerge el salmón. Deja reposar mínimo 20 minutos (lo ideal es 1 hora).
Paso 4
Lava el arroz y cuécelo en agua con sal.
Paso 5
Cuando falten unos minutos, puedes añadir especias al gusto para potenciar el sabor: cúrcuma, ajo en polvo, orégano y albahaca son las elegidas por la chef.
Paso 6
Ahora, prepara el guacamole. Machaca el aguacate en un bol y añade cebolla picada, zumo de media lima, cilantro, sal y pimienta.
Paso 7
Reserva el guacamole y pasa a cocinar el brócoli.
Paso 8
En una sartén, calienta aceite de oliva y sofríe 1 diente de ajo picado junto a los anacardos.
Paso 9
Añade el brócoli con sal y pimienta y cocina durante 4-5 minutos.
Paso 10
Una vez preparado el brócoli, cocina el salmón en una sartén antiadherente con un chorro de aceite de oliva.
Paso 11
Dora los dados de salmón marinados 1-2 minutos por cada lado hasta que estén jugosos y crujientes por fuera.
Paso 12
En un plato coloca el arroz, el salmón, el guacamole y el brócoli.
Los beneficios de la receta de Samantha y Elisa
La gran mayoría de las recetas de la jueza de MasterChef destacan por algo: sus increíbles beneficios. La cocinera comparte en sus redes sociales algunas elaboraciones muy sencillas, ricas y fáciles de elaborar con el fin de que todos podamos seguir sus recomendaciones.
Esta vez, la receta está también elaborada por la nutricionista y experta en inflamación Elisa Blázquez, quien resalta la importancia del equilibrio entre proteínas de alta calidad, grasas saludables, vegetales y carbohidratos.
En este plato, el salmón es la fuente principal de proteína, con el añadido de ser rico en ácidos grasos omega-3, conocidos por su potente acción antiinflamatoria y por su papel protector en la salud cardiovascular y cerebral.
Como acompañamiento, el brócoli, actúa como una verdura estrella. Según Blázquez, contiene sulforafano, un antioxidante especialmente interesante en las mujeres porque favorece los procesos de detoxificación del organismo.
El aguacate y el aceite de oliva virgen extra aportan grasas saludables que ayudan a mantener la saciedad y a modular la inflamación, mientras que la cebolla, el ajo y el cilantro añaden compuestos antioxidantes.
Por otra parte, el arroz también juega un papel importante. A pesar de ser una fuente de carbohidratos, proporciona energía y, al cocinarse con especias como cúrcuma o ajo en polvo, sus propiedades mejoran.
La cúrcuma es una especie reconocida por su capacidad antiinflamatoria gracias a la curcumina, mientras que las hierbas aromáticas refuerzan las propiedades antioxidantes.