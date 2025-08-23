María Bedía, chef, alto y claro: "Para que la ensaladilla rusa tenga más sabor, el truco es no meterla en la nevera"

La ensaladilla rusa es uno de los platos más populares en nuestro país. Aunque es originario de Moscú y la receta original, llamada Olivier, incluía ingredientes como carne de aves, cangrejo y caviar; la versión que llegó a España se simplificó con ingredientes más accesibles como patatas, zanahorias y mayonesa.

Desde entonces, los ingredientes para realizar la ensaladilla rusa tradicional son los mismos; sin embargo, sí es cierto que cada persona tiene su truco especial que, normalmente, se hereda según la tradición de la zona en la que se vive o la familia en la que se crece.

Estos trucos también están presentes en los cocineros profesionales, como María Bedía. La chef bilbaína ganó en 2023 el premio a la mejor ensaladilla rusa de España y, aunque ha confesado que su receta es "muy sencilla", hay una serie de detalles a los que presta atención: la cocción de la patata, el tamaño y que nunca pase por la nevera.

El truco para una ensaladilla rusa perfecta

La ensaladilla rusa es uno de esos platos que parecen sencillos. Tienen pocos ingredientes y aparentemente muy fáciles de cocinar, como la patata, zanahoria, guisantes, atún y huevos; sin embargo, su perfección depende de una serie de detalles.

De acuerdo con la chef María Bedía, el secreto está en cómo se trata el plato una vez terminado. Según cuenta en esta entrevista, la ensaladilla debe prepararse en el día, ser completamente fresca y, sobre todo, no pasar por la nevera.

Para la chef bilbaína, el frío de la nevera mata parte del sabor y modifica la textura de la ensaladilla, endureciendo las patatas y alterando el punto cremoso de la mayonesa.

Cuando se sirve recién hecha y fresca, los ingredientes mantienen su intensidad y se fusionan de manera natural, consiguiendo un sabor más equilibrado.

Sin embargo, este no es el único truco de su receta. Para la chef, la patata en la ensaladilla es fundamental, especialmente, su cocción y tamaño.

En primer lugar, es importante cortar la patata en trozos grandes, para que se note al morderla, explica la chef. Además, "la cocción es crucial. No se trata de dejarla dura sino en su punto justo para que esté cremosa sin llegar a ser pastosa" desvela.

Esta textura intermedia permite que la patata se mezcle con la mayonesa y el resto de ingredientes sin perder protagonismo, aportando consistencia al plato, pero evitando que se quede dura o se convierta en una masa.

La mayonesa para Bedía, "engloba todos los ingredientes". En especial, ella usa la marca Hellmann’s. "Para mí, es la mejor y te garantiza la mejor calidad. Además, es superversátil y se puede usar en un montón de recetas".

En cuanto a los ingredientes, la bilbaína apuesta por una combinación clásica pero con toques propios.

"Bonito de lata en aceite, huevo, patata y zanahoria cocida, cebolla que encurtimos nosotros, piparras, aceitunas, mayonesa y para decorar una flor de guisante porque personalmente los guisantes en la ensaladilla no me gustan, pero así les hago un guiño", explica.