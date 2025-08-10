Eva Arguiñano (65), chef, lo confirma: "Mi truco para que el arroz con leche quede muy cremoso no es la nata"
Eva Arguiñano lo tiene claro: el mejor truco para que el arroz con leche tenga una textura muy cremosa no está solo en la nata o el tipo de arroz.
Más información: Eva Arguiñano (65), chef, lo confirma: "Para un pescado rebozado no es importante la harina, sino el tiempo de fritura"
- Total: 1 h 15 min
- Comensales: 4
El arroz es uno de los alimentos más versátiles en España, gracias a su capacidad para adaptarse a todo tipo de preparaciones y combinaciones. Un ingrediente que podemos disfrutar como plato principal, acompañamiento, entrante o incluso postre. Su sabor neutro tiene precisamente esa virtud: absorber y realzar los sabores de los ingredientes que lo acompañan.
En esta ocasión queremos hablarte de uno de los postres más tradicionales de nuestra cocina: el arroz con leche. Fácil de reconocer por su textura cremosa y su sabor dulce, aromatizado en muchas ocasiones con canela, piel de limón o incluso con una capa crujiente de azúcar requemado.
Un dulce que no requiere de muchos ingredientes, pero sí de cierta maña y de algunos trucos de los de siempre que marcan la diferencia. Porque hay tantas versiones casi como cocinas y la chef y repostera Eva Arguiñano ha compartido el que para ella es su secreto clave para lograr un arroz con leche especialmente cremoso.
El arroz con leche favorito de Eva Arguiñano se distingue por un toque gratinado que lo hace único y diferente a otras versiones más clásicas. Pero ese acabado crujiente en la superficie no está reñido con la cremosidad que caracteriza al postre y ahí entra en juego su truco clave: el tiempo de cocción. "El tiempo que mantendremos el arroz en el fuego dependerá de lo que queramos conseguir", explica la repostera.
Por ejemplo, si dejamos el arroz media hora, el grano estará cocido, pero no tan meloso. "Como queremos que esté muy cremoso, vamos a tenerlo una hora a fuego muy suave", recomienda. Y añade: "Si queremos que no se note el grano, en vez de media hora, pues hora y media y se quedaría como una crema".
En cuanto al tipo de arroz, Eva Arguiñano recomienda utilizar uno de grano redondo tipo perla, especial para postres, ya que es el que mejor absorbe el sabor y garantiza una textura cremosa. En su receta no faltan ingredientes clásicos como el azúcar y un toque de canela, pero también incorpora algunos toques personales que marcan la diferencia.
Entre ellos, destaca la pera en almíbar, que aporta dulzor y jugosidad, así como unas claras montadas que junto a la nata, contribuyen a lograr una textura ligera y esponjosa. Para rematar, añade bayas de goji, un ingrediente poco habitual en este postre, que le da un punto exótico y llamativo a este arroz con leche al estilo de Eva Arguiñano.
Ingredientes
Ingredientes del arroz con leche de Eva Arguiñano
- Leche, 400 g
- Arroz perlado, 40 g
- Azúcar, una cucharada para el arroz y 1/2 cucharada para las claras
- Bayas de goji, cantidad al gusto
- Canela en rama y en polvo, cantidad al gusto
- Pea en almíbar, una unidad
- Claras de huevo, dos unidades y a punto de nieve
- Hojas de menta, para decorar
Paso 1
En una olla ponemos a cocer a fuego lento la leche, un poco de azúcar, las bayas de goji, el arroz perlado y la canela en rama
Paso 2
Cocinamos todo a fuego suave durante al menos una hora para conseguir una textura muy cremosa o si prefieres que el grano no se note, entonces hora y media.
Paso 3
Picamos bien la pera en almíbar y montamos las claras de huevo a punto de nieve, con media cucharadita de azúcar.
Paso 4
En un bol, incorporamos el arroz con leche ya cocido y cremoso, añadimos parte de las claras montadas a punto de nieve y mezclamos suavemente.
Paso 5
Añadimos después la pera picada y finalmente incorporamos el resto de las claras montadas. Añadirlas en dos partes es crucial para que se incorporen mejor.
Paso 6
Colocamos las porciones de la mezcla en platos pequeños o recipientes que soporten el calor del horno.
Paso 7
Espolvoreamos una mezcla de azúcar y canela por encima de cada porción, esta capa superior se quedará crujiente.
Paso 8
Metemos los recipientes a gratinar en el horno durante un minuto y en la parte superior.
Paso 9
Decoramos con una hojita de menta y servimos recién horneado.