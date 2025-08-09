La chef que hace la 'mejor ensaladilla rusa de España' sin rodeos: "Olvida el atún. El gran secreto es el 'coloraillo'"

0 votos

Total: 1 min

Comensales: 4

Pocas recetas existen tan típicas en la gastronomía española como la ensaladilla rusa. La encuentras en todos los bares y restaurantes, es un plato de lo más versátil y con el que siempre quedas bien y, por supuesto, la de tu madre siempre es la mejor.

No obstante, el III Campeonato Nacional celebrado en el prestigioso congreso San Sebastián Gastronomika, tuvo claro cuál era la mejor ensaladilla rusa de España. La receta ganadora es cremosa, sabrosa y con un punto perfecto de textura que se deshace sin perder consistencia.

Eso sí, no lleva guisantes, ni aceitunas, ni atún. Y, aun así, se alzó con el galardón por ser la mejor "rusa" del país. Sus creadoras, las chefs Belén Abad y Lourdes Villalobos, las figuras al frente del restaurante malagueño, Chinchín Puerto, situado en el puerto de la Caleta de Vélez, tienen claro cuál es el ingrediente estrella: el "coloraillo".

Una receta sencilla, pero única

La receta ganadora, creación de Abad y Villalobos, las cocineras al frente de este encantador restaurante malagueño, busca un fin muy claro. No buscan fuegos artificiales, sino que apuestan por una ensaladilla "muy básica" pero con una ejecución impecable y un ingrediente protagonista que lo cambia todo.

Este marisco, considerado durante años como un "semidescarte", es en realidad una joya escondida en las lonjas del sur. Se trata de un camarón pequeño, rojizo, que aporta un sabor intenso, dulce y meloso al plato.

El gran truco es que no se incorpora entero, sino infusionado para dar lugar a una mayonesa con alma marina que hace que esta ensaladilla no se parezca a ninguna otra.

Receta de la mejor ensaladilla rusa de España

Con la receta original, tal y como la elaboran en Chinchín Puerto, ten por seguro que siempre vas a deslumbrar a tus comensales. Aquí te detallamos, paso a paso, cómo conseguirlo:

Ingredientes Ingredientes para la mejor ensaladilla rusa de España 4-5 patatas medianas

2 zanahorias

3 huevos

1/2 cebolla morada

150 g de coloraíllos frescos (o quisquillas pequeñas)

Aceite de oliva virgen extra suave (para confitar)

Sal

Agua de mar (o agua con sal marina)

1 limón Paso 1 Se limpian bien los coloraíllos y se separan los cuerpos (las colas) de las cabezas. Paso 2 Las cabezas se marcan a la plancha, se doran y se colocan en una olla con abundante aceite de oliva suave. Paso 3 Este aceite se infusiona durante unas horas a fuego muy bajo, sin que llegue a hervir. Paso 4 Dejamos enfriar el aceite con las cabezas de coloraíllos dentro, se cuela y se reserva. Paso 5 A este aceite, le añadimos unas gotas de limón y una yema de huevo, y elaboramos la mayonesa casera con una batidora. Paso 6 Las patatas se cuecen enteras y con piel, en agua de mar (o en agua salada si no tienes acceso). Esto les da un punto de sal perfecto y una textura firme. Paso 7 Una vez cocidas, se pelan y se trocean con un cuchillo para no machacarlas, en daditos pequeños. Paso 8 Las zanahorias, se escaldan brevemente y se cortan también en pequeños dados. Paso 9 La cebolla la cortamos en trocitos minúsculos y se añade cruda a la mezcla para aportar el toque crujiente a la ensaladilla. Paso 10 Una vez cocidos los huevos, se pica la clara para incorporarla a la mezcla y se reserva la yema para decorar. Paso 11 Para el montaje (opcional), mezcla en en un bol la patata, la zanahoria, la cebolla, la clara de huevo y un poco de la mayonesa infusionada e intégralo todo con suavidad. Paso 12 Una vez servimos la ración en el plato, la coronamos con más mayonesa, los cuerpecitos de los coloraíllos marcados y la yema de los huevos rayada por encima.

El resultado es, sencillamente, espectacular. Una ensaladilla cremosa, sabrosa, con matices marinos y una presentación impecable, a la que el propio jurado del certamen gastronómico no se pudo resistir.

Esta ensaladilla rusa marca un antes y un después por su respeto al producto, su equilibrio y su capacidad para sorprender con un ingrediente humilde. Aporta innovación sin renunciar a la esencia del plato tradicional, y logra una profundidad de sabor que engancha. "Es muy del sur, muy de Caleta", dijeron Lourdes y Belén al recibir el premio.