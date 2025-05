Silvia Congost, psicóloga: "Esto es lo que debes hacer si sufres dependencia emocional tras romper con tu pareja"

La dependencia emocional es una trampa que muchas personas experimentan tras una ruptura de pareja. Y es que aunque se sabe que esa relación es dañina, para muchos, cortar el contacto se vuelve casi imposible.

En este escenario aparece la psicóloga Silvia Congost, especialista en relaciones de pareja y autora de varios libros sobre autoestima y dependencia emocional. Su mensaje es claro y directo: hay que romper con ese círculo vicioso cuanto antes, y tomar decisiones firmes para recuperar la dignidad y la paz mental.

Es por ello, que en su última publicación, Silvia Congost lo explica sin rodeos, señalando lo que muchas personas en esta situación ya saben pero no se atreven a afrontar: cortar la comunicación.

Según la psicóloga hay que alejarse. Istock

"Tú sabes que este perfil no te quiere, que es dañino para ti, que es altamente tóxico, que sólo viene cuando le interesa y luego te deja tirada, que no vas a poder construir nada con él, que se ríe de ti, que se aprovecha de ti, pero no puedes evitar contestar, escribir, acudir y seguir en contacto", comienza explicando la experta.

Y es que en estos momentos, para ella, el primer paso imprescindible es cortar toda comunicación. Puede parecer radical, pero es una medida necesaria cuando se trata de vínculos que solo generan sufrimiento y desvalorización personal.

Así, la experta recomienda de forma contundente que "le bloquees de todos lados y que elimines su número, es decir, que no tengas acceso a su número. Incluso te diría que te iría bien cambiarte tú el número de teléfono para tenerlo ya totalmente tranquilo".

Con esto, el objetivo según Congost no es solo impedir que la otra persona se ponga en contacto, sino sobre todo protegerse de uno mismo y evitar las recaídas. Y es que la tentación de volver a escribir o de esperar un mensaje puede más que la razón cuando hay un apego obsesivo de por medio.

"Tienes que hacer algo para que él no pueda volver a escribirte nunca más, ni encontrarte ni saber cómo volver a acceder", detalla la experta.

Una acción necesaria para mejorar tu salud mental. Istock

Y es que tal y como explica la psicóloga, este tipo de relaciones suelen tener una fuerte carga emocional. Por eso, cortar con la otra persona es una decisión interna que implica tomar conciencia del daño que se está sufriendo.

"Eso se puede hacer y tienes que hacerlo tú conscientemente, primero pensando en todo lo que supone para ti este vínculo, en todo lo que te afecta, en todo lo que te resta y desde esa certeza de que tienes que hacer eso, dar el paso", explica Congost.

Uno de los mayores riesgos es seguir permitiendo el abuso y la manipulación por miedo, por culpa, o por esa voz interna que dice “esta vez será diferente”. Pero lo cierto es que en estos casos el patrón se repite una y otra vez, y cada recaída va minando la autoestima.

Por ello, la experta deja claro que "es súper importante que lo hagas con casos así, porque hay una parte obsesiva muy profunda también, muy honda, que hace que nos mantengamos ahí y que luego pierdas la dignidad y como pierdes la dignidad y te sientes nada, pues ya ¿para qué? y vuelves otra vez a caer y estás en un círculo vicioso en el que vas permitiendo que abuse de ti y que te manipule. Y eso tiene que acabar".