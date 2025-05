David Callejo, médico: "Dar más de nueve besos al día a tu pareja podría afectar tu salud"

Darte más de nueve besos al día con tu pareja podría no ser tan inocente como parece. Así lo asegura David Callejo, médico anestesista y divulgador, que ha sorprendido con una advertencia algo llamativa: besar en exceso puede cambiar tu salud bucal. Y no, no se trata de una exageración de los que no soportan el romanticismo, sino de una conclusión respaldada por la ciencia.

Callejo explicó que cuando dos personas conviven y se besan con frecuencia, acaban compartiendo más que sentimientos. Y es que aunque muchos ni lo piensen, también comparten bacterias, y muchas.

Una afirmación que, según ha explicado en uno de sus últimos vídeos, está fundamentada por un estudio de 21 parejas en el que se demuestra que los que "se daban más de nueve besos al día compartían prácticamente la misma microbiota en la boca.”

Los expertos recomiendan tener en cuenta los besos. Istock

La microbiota es el conjunto de bacterias que viven en distintas partes del cuerpo y aunque la palabra pueda sonar negativa, muchas de estas bacterias son buenas y necesarias para el organismo. En la boca, por ejemplo, ayudan a evitar infecciones, caries, mal aliento e incluso problemas respiratorios.

"Es que con cada beso nos pasamos 80 millones de bacterias y esta microbiota de la boca es tremendamente importante para evitar infecciones respiratorias e infecciones de oído, para evitar caries, para no tener mal aliento y para empezar la digestión", afirmó el doctor.

Por ello, su mensaje es claro. Cuando compartimos tantos besos con alguien, también estamos compartiendo su salud bucal. Si la otra persona tiene una microbiota sana, no hay problema. Pero si no es así, podrías estar adoptando bacterias que no te convienen.

Según Callejo, esto puede explicar por qué algunas personas mejoran su salud bucal al cambiar de pareja. "Esa microbiota es crucial. Así que sí puede ser que una vez que cambias de pareja no tengas caries y tengas muchas menos infecciones”, dijo David con un toque de humor.

Y es que tal y como explica este especialista, ya no solo hay que congeniar sentimentalmente con quien tienes al lado si no que también con sus bacterias, una divertida excusa para todos aquellos solteros que quieran utilizarla.

Por ello, el experto deja claro que besar no es peligroso, pero que si es una buena excusa para recordar la importancia de la higiene bucal. No solo por ti, sino también por tu pareja. Y es que un cepillado correcto, hilo dental y visitas regulares al dentista pueden marcar la diferencia.