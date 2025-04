Jessica Shand, nutricionista: "Añadir colágeno en el café es la clave para combatir los efectos de la menopausia"

Que la menopausia sea un proceso totalmente natural, no significa que pasemos por alto los importantes cambios que nuestro cuerpo experimenta. Conforme los niveles de estrógeno van disminuyendo en el cuerpo de la mujer, es evidente la transformación que se siente por dentro y por fuera, especialmente la piel, la cual pierde elasticidad, se vuelve más seca y pueden aparecer arrugas con mayor facilidad.

Existen múltiples remedios para combatir este periodo de cambios, pero siempre hay que darle mayor protagonismo un estilo de vida saludable, teniendo muy en cuenta a un magnífico aliado que puede ayudarte a mantener tu piel más joven y saludable durante este proceso, ese el colágeno.

Jessica Shand, nutricionista naturista y autora de El Manual del Equilibrio Hormonal, recomienda una práctica que se está haciendo cada vez más popular: añadir colágeno en polvo a tu café matutino. El colágeno natural se puede obtener a partir de múltiples alimentos como el caldo de huesos, el pollo o el salmón pero, sin duda, esta solución en polvo es fácil y accesible para todos.

¿Por qué es tan importante el colágeno para la piel?

El colágeno es la proteína más abundante en nuestro cuerpo. Es fundamental para mantener la estructura de nuestra piel, los huesos, los músculos, las articulaciones, el cabello y las uñas.

En términos simples, el colágeno es lo que mantiene nuestra piel firme y elástica. A medida que envejecemos, nuestra producción de colágeno disminuye, lo que puede provocar arrugas, flacidez y pérdida de hidratación en la piel.

Durante la menopausia, la caída de estrógeno acelera este proceso, lo que hace que la piel sea más susceptible a los efectos del envejecimiento. Aquí es donde entra el colágeno en polvo: al suplementarlo, puedes proporcionar a tu cuerpo los aminoácidos necesarios para estimular la producción de colágeno de forma natural.

Beneficios del colágeno en la menopausia

Jessica Shand explica que el colágeno es esencial para mantener la integridad de la piel, especialmente cuando los niveles de estrógeno están en descenso. Al incorporar colágeno en polvo a tu café matutino, no solo estás mejorando la salud de tu piel, sino que también estás promoviendo su elasticidad y resistencia. A continuación, te contamos algunos de los beneficios más destacados:

Mejora la elasticidad y firmeza de la piel . Al tomar colágeno, ayudas a tu cuerpo a producir más colágeno, lo que aumenta la elasticidad de la piel y previene la flacidez. Este efecto es especialmente importante durante la menopausia, cuando la piel tiende a perder firmeza debido a la disminución de estrógenos.

. Al tomar colágeno, ayudas a tu cuerpo a producir más colágeno, lo que aumenta la elasticidad de la piel y previene la flacidez. Este efecto es especialmente importante durante la menopausia, cuando la piel tiende a perder firmeza debido a la disminución de estrógenos. Reducción de arrugas . Varios estudios han demostrado que los suplementos de colágeno pueden disminuir la profundidad de las arrugas, lo que te permitirá disfrutar de una piel más suave y joven, incluso a medida que avanzas en la menopausia.

. Varios estudios han demostrado que los suplementos de colágeno pueden disminuir la profundidad de las arrugas, lo que te permitirá disfrutar de una piel más suave y joven, incluso a medida que avanzas en la menopausia. Hidratación de la piel. El colágeno también tiene un efecto hidratante, ayudando a que la piel se mantenga más hidratada y menos propensa a la sequedad, un síntoma común durante la menopausia.

El colágeno también tiene un efecto hidratante, ayudando a que la piel se mantenga más hidratada y menos propensa a la sequedad, un síntoma común durante la menopausia. Fortalecimiento de las articulaciones. Además de sus beneficios para la piel, el colágeno también fortalece las articulaciones y los huesos. Durante la menopausia, las mujeres pueden experimentar dolores articulares y una mayor fragilidad ósea, por lo que el colágeno ayuda a mitigar estos problemas.

Además de mejorar la salud de la piel, el colágeno también tiene otros beneficios para tu bienestar general. Previene la pérdida ósea, fortalece el cabello y las uñas, e incluso puede ayudar a aumentar la masa muscular.

Añadir colágeno al café

Una de las mejores maneras de incorporar el colágeno a tu dieta es añadiéndolo a tu café, como recomienda Jessica Shand. El colágeno en polvo es completamente insípido, lo que significa que no alterará el sabor de tu bebida. Simplemente, agrega una cucharada al café caliente y disfruta de todos sus beneficios.

Pero, ¿por qué echarlo al café es una buena opción? Según Shand, el café contiene cafeína, un estimulante que puede elevar los niveles de cortisol, la hormona del estrés. El colágeno ayuda a mitigar este impacto negativo, equilibrando los efectos de la cafeína y proporcionando aminoácidos esenciales que benefician la salud de la piel y las articulaciones.

Es importante seleccionar un colágeno de alta calidad para asegurar que obtienes todos los beneficios. Jessica Shand recomienda buscar colágeno hidrolizado, ya que este tipo de colágeno se descompone en partículas más pequeñas, lo que facilita su absorción en el cuerpo. También puedes optar por colágeno marino o bovino, dependiendo de tus preferencias. Si prefieres una opción más sostenible, el colágeno marino es una excelente alternativa.

Si eres vegana o sigues una dieta basada en verduras, existen opciones de colágeno vegano, aunque Shand menciona que no son tan nutritivas como las versiones de origen animal. El colágeno vegano generalmente estimula la producción natural de colágeno en el cuerpo mediante ingredientes como la vitamina C, pero no tiene los mismos efectos directos que el colágeno marino o bovino.

Uno de los temores comunes al agregar colágeno en polvo a una bebida caliente es que afecte el sabor o la textura. Sin embargo, el colágeno puro es insípido, por lo que no notarás ninguna diferencia en el sabor de tu café. Eso sí, si añades una cantidad significativa de colágeno, es posible que notes un ligero cambio en la textura, por lo que es recomendable mezclar bien la bebida para evitar grumos.