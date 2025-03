Qué es la alexitimia: el preocupante fenómeno psicológico que afecta a un 10% de la población española

Las emociones son tan variadas y complejas que ni afecta de la misma manera, ni se saben expresar con la misma facilidad para unos y para otros. De hecho, son muchos los que se sienten incapaces de verbalizar o demostrar lo que sienten. Sin embargo, no son casos aislados ni excepcionales, ya que se estima que un 10% de la población mundial sufre de alexitimia.

Este fenómeno psicológico, sin embargo, puede ser difícil de identificar para quienes no lo padecen. Además, las consecuencias en la vida diaria de quien lo sufre, especialmente en las relaciones amorosas, son complejas y, por lo general, dolorosas.

Buscar el apoyo adecuado, además de una comprensión profunda de las dificultades emocionales que enfrentan las personas con alexitimia, pueden mejorar sus habilidades emocionales y tener relaciones satisfactorias. La empatía, la paciencia y la comunicación abierta son clave para superar las barreras emocionales y construir una conexión genuina para superar este tipo de trastornos.

¿Qué es la alexitimia?

La alexitimia, también conocida como "analfabetismo emocional", es un trastorno que dificulta la capacidad de una persona para reconocer y expresar sus propias emociones.

La palabra proviene del griego: "a" (ausencia), "lexis" (lenguaje) y "thymos" (emociones), lo que literalmente significa "ausencia de palabras para expresar las emociones". En otras palabras, quienes padecen este trastorno no tienen las herramientas emocionales necesarias para identificar o comunicar lo que sienten, lo que puede llevar a un aislamiento emocional y a malentendidos en sus relaciones interpersonales.

A pesar de que las personas con alexitimia no carecen de emociones, sí enfrentan un desafío importante: no pueden nombrar o describir esas emociones. Este "vacío" emocional puede hacer que quienes los rodean los perciban como fríos, distantes o incluso insensibles, cuando en realidad simplemente no saben cómo expresar lo que viven por dentro.

Síntomas comunes de la alexitimia

El principal reto de la alexitimia es la dificultad para identificar y verbalizar las emociones. Sin embargo, sus efectos pueden ser más complejos y afectar a diversas áreas de la vida. Algunos de los síntomas más comunes incluyen:

Incapacidad para identificar emociones . Las personas con alexitimia a menudo no pueden reconocer lo que sienten, como si su mundo emocional estuviera bloqueado.

. Las personas con alexitimia a menudo no pueden reconocer lo que sienten, como si su mundo emocional estuviera bloqueado. Falta de empatía . Puede haber dificultades para entender las emociones de los demás, lo que afecta tanto a las relaciones familiares como amorosas.

. Puede haber dificultades para entender las emociones de los demás, lo que afecta tanto a las relaciones familiares como amorosas. Expresión facial limitada . Los individuos con alexitimia suelen mostrar poca expresión facial, lo que refuerza la percepción de frialdad o indiferencia.

. Los individuos con alexitimia suelen mostrar poca expresión facial, lo que refuerza la percepción de frialdad o indiferencia. Razonamiento lógico por encima de lo emocional . Su tendencia a abordar situaciones de manera lógica y práctica hace que a menudo desestimen la importancia de las emociones en la toma de decisiones.

. Su tendencia a abordar situaciones de manera lógica y práctica hace que a menudo desestimen la importancia de las emociones en la toma de decisiones. Dificultad en las relaciones interpersonales. La falta de comprensión emocional puede generar un sentimiento de desconexión, especialmente en las relaciones de pareja.

Las consecuencias en las relaciones amorosas

Las dificultades emocionales inherentes a la alexitimia tienen un impacto directo en las relaciones de pareja. El amor y la intimidad requieren comunicación emocional, y cuando esta es limitada o incluso inexistente, las parejas pueden experimentar frustración, incomprensión y soledad.

La incapacidad para compartir los sentimientos profundos crea una distancia emocional, que con el tiempo puede deteriorar la calidad de la relación.

Un estudio realizado por la Universidad de Missouri-Columbia muestra que las personas con alexitimia suelen experimentar mayor soledad, menor comunicación íntima y una menor satisfacción en sus relaciones amorosas. Esto se debe, en parte, a que las parejas no entienden por qué su ser querido no expresa lo que siente o parece distante emocionalmente, lo que genera inseguridades y malentendidos.

Causas de la alexitimia

La alexitimia no tiene una causa única, y su origen puede ser tanto genético como ambiental. En algunos casos, está relacionada con factores neurológicos que afectan las áreas del cerebro encargadas de procesar y gestionar las emociones.

En otros casos, puede desarrollarse como respuesta a traumas o experiencias difíciles durante la infancia, como la falta de una educación emocional adecuada en el hogar, la separación de los padres o el abuso emocional.

Existen también conexiones entre la alexitimia y otros trastornos psicológicos, como la depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático, lo que sugiere que esta condición puede ser una manifestación de problemas emocionales más profundos.

¿Se puede tratar la alexitimia?

Aunque la alexitimia no se considera una enfermedad en sí misma, se puede trabajar con ella a través de la terapia psicológica. Las personas que padecen este trastorno pueden beneficiarse de terapias como la cognitivo-conductual, que ayuda a identificar y comprender las emociones de una manera más clara y accesible, o la terapia basada en la mentalización, que se centra en mejorar la capacidad de identificar las emociones propias y ajenas.

Es fundamental entender que la alexitimia no significa que la persona no tenga emociones, sino que tiene dificultades para procesarlas y expresarlas. Con el apoyo adecuado, las personas con alexitimia pueden aprender a reconocer y manejar mejor sus sentimientos, mejorando así la calidad de sus relaciones.

Si estás en una relación con alguien que presenta alexitimia, la paciencia y la comunicación clara son esenciales. Aquí te dejamos algunos consejos para mejorar la relación con una persona que vive con este trastorno emocional:

Fomentar un ambiente seguro y comprensivo . Las personas con alexitimia pueden sentirse fácilmente abrumadas o rechazadas si no se les da el espacio para explorar sus emociones a su propio ritmo.

. Las personas con alexitimia pueden sentirse fácilmente abrumadas o rechazadas si no se les da el espacio para explorar sus emociones a su propio ritmo. Evitar juzgar o presionar . No apresures a la persona a expresar lo que no sabe cómo comunicar. Ofrecer apoyo sin exigir respuestas emocionales inmediatas puede ayudar a construir una mayor confianza.

. No apresures a la persona a expresar lo que no sabe cómo comunicar. Ofrecer apoyo sin exigir respuestas emocionales inmediatas puede ayudar a construir una mayor confianza. Comunicación abierta y directa . Hablar de tus propias emociones de manera clara y directa puede ayudar a la otra persona a comprender mejor cómo manejar sus propios sentimientos.

. Hablar de tus propias emociones de manera clara y directa puede ayudar a la otra persona a comprender mejor cómo manejar sus propios sentimientos. Buscar apoyo profesional. Si el impacto de la alexitimia es significativo en la relación, acudir a un terapeuta especializado puede proporcionar las herramientas necesarias para mejorar la comunicación emocional en la pareja.

La alexitimia es una condición emocional compleja que puede afectar profundamente la vida amorosa de quienes la padecen. Con el pertinente apoyo y una buena comprensión, las personas que lo sufren pueden mejorar sus habilidades emocionales y tener relaciones satisfactorias.