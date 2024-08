Soy nutricionista y este es el mejor truco para no tener pesadez en el estómago después de cenar

La gran mayoría de nosotros hemos experimentado o experimentaremos la temida pesadez de estómago después de cenar. Se trata de una sensación de incomodidad o presión en la parte superior del abdomen que puede ir acompañada de otros síntomas, como hinchazón, eructos, náuseas y acidez. Generalmente, se asocia con hábitos alimenticios poco saludables o con ciertos alimentos que son difíciles de digerir.

En este contexto, la causa más frecuente de pesadez estomacal es la dieta que seguimos, no solamente por el tipo de alimentos (azúcares, grasas y alimentos procesados, entre otros), sino también por la manera de comer. En ocasiones, llegamos a la última comida del día con más hambre de lo habitual, que nos hace ir a por la opción menos saludable, pero también ingerirla muy deprisa.

A pesar de que la pesadez estomacal no sea un problema, es cierto que cuando surge habitualmente puede ser muy molesto y doloroso. Por ese motivo, ciertos expertos como Bianca Bor (@nutriborr), una nutricionista "especializada en salud digestiva y microbiota intestinal", se encargan de ofrecernos una solución efectiva y muy fácil de conseguir, como el vinagre de manzana.

El sencillo truco para evitar la pesadez estomacal

El vinagre de manzana es un remedio casero popular que muchas personas utilizan para aliviar la pesadez estomacal. Este líquido, elaborado a partir de la fermentación de manzanas, contiene ácido acético y otros compuestos beneficiosos que pueden mejorar la digestión y reducir los síntomas de malestar.

La teoría detrás de su efectividad se basa en su capacidad para aumentar la acidez en el estómago, lo que puede ayudar a descomponer los alimentos más fácilmente y facilitar el proceso digestivo.

Cuando consumimos vinagre de manzana antes de las comidas, se cree que estimulamos la producción de enzimas digestivas y bilis, lo que ayuda al cuerpo a digerir alimentos que de otra manera podrían causar pesadez o indigestión. Esta acción enzimática puede ser especialmente útil después de cenas ricas en grasas o proteínas, que a menudo requieren un esfuerzo adicional por parte del sistema digestivo.

Además, el vinagre de manzana podría ayudar a equilibrar el pH del estómago. Algunas personas experimentan pesadez estomacal debido a niveles bajos de ácido estomacal, lo que puede provocar una digestión incompleta de los alimentos. Al introducir ácido acético en nuestro cuerpo, se puede restaurar un mejor nivel de acidez, promoviendo una mejor digestión y reduciendo los síntomas de hinchazón y pesadez.

Otro beneficio potencial del vinagre de manzana es su efecto sobre la microbiota intestinal. Este vinagre contiene compuestos antimicrobianos que pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el intestino. Un microbioma equilibrado es crucial para una digestión eficiente y para minimizar problemas digestivos, lo que podría disminuir la incidencia de pesadez estomacal.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el uso de vinagre de manzana no es adecuado para todos. Algunas personas pueden experimentar irritación en el estómago o el esófago debido a su acidez. Por lo tanto, es recomendable comenzar con una pequeña cantidad, diluyendo una o dos cucharaditas de vinagre de manzana en un vaso de agua, y observar cómo reacciona el cuerpo.

Para conseguir eliminar la pesadez estomacal, lo único que tenemos que hacer es tomar dos cucharaditas de vinagre de manzana sin filtrar antes de cenar. De esta forma, conseguiremos no solo irnos más livianos a dormir, sino evitar todos los malestares que están asociados.

Cómo evitar la pesadez estomacal

Una de las principales causas de la pesadez estomacal es el consumo excesivo de alimentos durante la cena. Comer grandes cantidades de comida, especialmente justo antes de acostarse, puede abrumar al sistema digestivo, ya que el cuerpo está en proceso de desaceleración para prepararse para el sueño y no está tan enfocado en la digestión.

Los tipos de alimentos consumidos también juegan un papel crucial. Comidas ricas en grasas, muy condimentadas o con alto contenido en azúcar pueden ser especialmente difíciles de digerir. Las grasas, por ejemplo, requieren más tiempo para descomponerse en el sistema digestivo, lo que puede provocar una sensación de plenitud y malestar prolongado. Asimismo, el consumo de bebidas carbonatadas o alcohólicas durante la cena puede contribuir a la sensación de hinchazón y pesadez.

Otro factor importante es la velocidad a la que se come. Consumir los alimentos rápidamente puede llevar a tragar aire adicional, lo que aumenta la hinchazón y la presión en el estómago. Cuando se come deprisa, el cerebro no tiene tiempo suficiente para recibir las señales de saciedad, lo que puede llevar a comer en exceso antes de que uno se dé cuenta de que está lleno.

El estrés y la ansiedad también pueden influir en la digestión y causar pesadez estomacal. Durante los momentos de estrés, el cuerpo libera hormonas que pueden alterar el funcionamiento normal del sistema digestivo, ralentizando el proceso y provocando malestar.