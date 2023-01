De autora a lectora: ¿Hambre emocional? Sana tu sobrepeso con la descodificación biológica

No obstante, a pesar de la gran cantidad de investigaciones y recursos invertidos en encontrar un alivio, no parece hallarse una solución definitiva. Por el contrario, cada vez son más las personas con obesidad.

La OMS muestra cifras que denotan una altísima preocupación por el estado de salud que proviene del sobrepeso con una tendencia alta y que además está impactando, cada vez más, en la infancia.

Está demostrado que las dietas restrictivas en las que se pasa hambre no funciona: el cerebro simplemente no las soporta y, tarde o temprano, la mayoría de quienes las practican recuperan su peso anterior e incluso lo sobrepasan. ¿Entonces qué podemos hacer? En este libro os propongo una solución radical: escuchar nuestras emociones y aprender a hablar el lenguaje de nuestro cuerpo.

Desde la perspectiva de la descodificación biológica, cada vez que sufrimos un evento traumático que no podemos enunciar, sufrimos en realidad un conflicto biológico que, de una u otra manera, ha de expresarse en nuestro cuerpo. ¿Y si la obesidad fuera en realidad el resultado de una serie de emociones no comprendidas y reprimidas? ¿Y si la forma de bajar de peso fuera no la de pasar hambre e imponerse dietas restrictivas, sino expresar aquello que hemos callado y que tapamos con comida?

Quien lea estas páginas encontrará, sin duda, un enfoque novedoso y muy útil para sanar el sobrepeso y la obesidad, pues esa es la intención con la que surge mi último libro: aportar una nueva alternativa para afrontar esta patología que afecta a millones de personas en el mundo.

En Hambre Emocional: Sana tu Sobrepeso con la Descodificación Biológica he querido mostrar otra manera de abordar y trabajar el sobrepeso, desde otra perspectiva y huyendo de las clásicas dietas para quemar grasa. Estoy de acuerdo con que hay que alimentarse de una manera realmente sana, pero las dietas no sirven si colocan a la persona en estrés. Por ello, para cambiar la situación hay que trabajar los conflictos biológicos. Para lograr el ansiado bienestar, a menudo se debe revisar nuestro pasado doloroso. Todos en algún momento hemos guardado en el alma bajo llave el dolor emocional y lo que sentimos, y ese bloqueo tiene un precio. Cuanto más soltamos, más liberamos y más fácil puede ser que todo cambie. Sin embargo, cuanto más intentamos controlar algo como la dieta y el ejercicio, más difícil será para nuestro cerebro regularizarse.

Portada del libro 'Hambre Emocional: Sana tu Sobrepeso con la Descodificación Biológica', de Ángeles Walder

Es por eso por lo que se hace importante destacar la actitud que tomamos ante la comida cuando intentamos calmar un hambre emocional y los conflictos biológicos que nos han podido llevar hasta ese lugar. Si conocemos la manera en que funciona nuestro organismo a través de una psicoeducación emocional en cuanto a la alimentación, podremos comprendernos mejor y no entrar en estrés cuando tengamos una necesidad de cambio, sino en un proceso tranquilo que poco a poco nos va a permitir vivir como queremos vivir.

El poder ser consciente de cómo funciona nuestro cerebro frente a situaciones de estrés o tranquilidad, nos lleva a procesar el porqué comemos como comemos, cuál es el origen de este comportamiento y cuándo lo aprendimos, ya fuera en la infancia temprana, en el nacimiento, en el embarazo o en otro momento en el que introducimos la idea de que podemos tapar una angustia o un problema mediante la comida.

El libro no solo expone conflictos biológicos para ser observados desde la descodificación biológica, sino que incorpora los aspectos de la neurociencia de la alimentación, la neurobiología del comer, y todos los que nos llevan a comer fuera de lo entendido como “hambre biológica”. Y es que para empezar a tratar el sobrepeso y la obesidad es imprescindible tomar consciencia de cuándo nos alimentamos por necesidad biológica y de cuándo lo hacemos por necesidad emocional. Así pues, también cabe destacar que, a la hora de trabajar el hambre emocional, es importante tener cubiertas las necesidades de hambre real. Si nutrimos bien nuestro cuerpo y seguimos unas pautas de alimentación saludables, será mucho más fácil identificar los momentos de atracón emocional y empezar a trabajarlos.

A través de ejercicios didácticos y reflexiones, mi objetivo con este libro es ayudarte a reconocer cuáles son los miedos o experiencias estresantes que te llevan a recurrir a la comida como calmante, así como a detectar estos momentos y darnos cuenta de los conflictos que hemos experimentado y la correlación que puede haber con lo que sucede en nuestra vida.

La vida nos ha regalado un cuerpo, que tendrá que durarnos hasta el día que nos marchemos. Vivirás en mejores condiciones si lo cuidas, dándole una buena alimentación, movimiento, pensamientos positivos y relaciones sanas. La principal relación es contigo mismo. Si quieres dejar de estar sobrealimentado, mal nutrido y/o con hambre, puedes comenzar con este libro. Con él aprenderás a alimentarte realmente cuando lo necesitas y encontrarás la mejor nutrición para tu organismo, la mejor medicina para lo que te ocurre.

Ángeles Wolder Helling

